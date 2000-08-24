Раздел: Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Украине
Lada и ZAZ возглавляют рейтинг.
Страховщики заботятся о своих деньгах и исследуют, какие автомобили больше всего угоняют у их клиентов. AUTO-Consulting дополнил эти исследования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.com.ua.
По мнению страховщиков (ресурс «УкрСтрахование»), вероятность угона автомобиля зависит от нескольких факторов:
• Наличие сигнализации, средств предотвращения угона;
• Популярность машины и наличие потребности в её запчастях;
• Возраст автомобиля;
• Наличие системы блокировки рулевого колеса.
Это подтверждает ТОП-10 марок угоняемых авто:
1. Lada;
2. ZAZ;
3. Toyota;
4. Mercedes;
5. Chevrolet;
6. Mitsubishi;
7. BMW;
8. Honda;
9. Lexus;
10. Land Rover.
Самыми угоняемыми авто как правило являются те модели, которые легко теряются в потоке транспорта. Именно поэтому в рейтинге угоняемых машин вы не встретите Maserati, Lamborghini, и других производителей элитных автомобилей. К тому же, продается их значительно меньше, и слишком мало для того, чтобы попасть в рейтинг.
Также нельзя не упомянуть о том, что солидный возраст машины далеко не всегда уменьшает вероятность угона. По статистике угоняемых автомобилей, модели, выпускаемые в 90-х, или начале 2000-х, пользуются немалой популярностью, из-за высокой потребности в деталях.
Lada и ZAZ, которые возглавляют рейтинг, не только соответствуют нескольким пунктам по вероятности угона, но и имеют «отягчающие обстоятельства». Это - автомобили недорогие, и на их противоугонную защиту, хозяева обычно тратятся по минимуму. Кроме того, это массовые модели, поэтому чаще всего авто этих марок уходят на запчасти.
Читайте также: Самые угоняемые автомобили в Украине
Перечень самых угоняемых в Украине премиальных марок авто выглядит так:
1. Lexus;
2. Range-Rover;
3. BMW X5 и X6;
4. Acura;
5. Mercedes;
6. Porsche.
Как правило, автомобили этих марок угоняют для дальнейшей перепродажи за границу, например в Россию, или страны восточной Европы.
Как это ни странно, но достаточно часто фактором, который может снизить вероятность угона автомобиля является его цвет. Дело в том, что автомобили с яркой или эксклюзивной покраской намного более заметны в транспортном потоке, а значит, их легче запомнить свидетелям, или обнаружить сотрудникам полиции.
Страховщики заботятся о своих деньгах и исследуют, какие автомобили больше всего угоняют у их клиентов. AUTO-Consulting дополнил эти исследования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.com.ua.
По мнению страховщиков (ресурс «УкрСтрахование»), вероятность угона автомобиля зависит от нескольких факторов:
• Наличие сигнализации, средств предотвращения угона;
• Популярность машины и наличие потребности в её запчастях;
• Возраст автомобиля;
• Наличие системы блокировки рулевого колеса.
Это подтверждает ТОП-10 марок угоняемых авто:
1. Lada;
2. ZAZ;
3. Toyota;
4. Mercedes;
5. Chevrolet;
6. Mitsubishi;
7. BMW;
8. Honda;
9. Lexus;
10. Land Rover.
Самыми угоняемыми авто как правило являются те модели, которые легко теряются в потоке транспорта. Именно поэтому в рейтинге угоняемых машин вы не встретите Maserati, Lamborghini, и других производителей элитных автомобилей. К тому же, продается их значительно меньше, и слишком мало для того, чтобы попасть в рейтинг.
Также нельзя не упомянуть о том, что солидный возраст машины далеко не всегда уменьшает вероятность угона. По статистике угоняемых автомобилей, модели, выпускаемые в 90-х, или начале 2000-х, пользуются немалой популярностью, из-за высокой потребности в деталях.
Lada и ZAZ, которые возглавляют рейтинг, не только соответствуют нескольким пунктам по вероятности угона, но и имеют «отягчающие обстоятельства». Это - автомобили недорогие, и на их противоугонную защиту, хозяева обычно тратятся по минимуму. Кроме того, это массовые модели, поэтому чаще всего авто этих марок уходят на запчасти.
Читайте также: Самые угоняемые автомобили в Украине
Перечень самых угоняемых в Украине премиальных марок авто выглядит так:
1. Lexus;
2. Range-Rover;
3. BMW X5 и X6;
4. Acura;
5. Mercedes;
6. Porsche.
Как правило, автомобили этих марок угоняют для дальнейшей перепродажи за границу, например в Россию, или страны восточной Европы.
Как это ни странно, но достаточно часто фактором, который может снизить вероятность угона автомобиля является его цвет. Дело в том, что автомобили с яркой или эксклюзивной покраской намного более заметны в транспортном потоке, а значит, их легче запомнить свидетелям, или обнаружить сотрудникам полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
449
0
Также советуем посмотреть
- Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
- МИД Франции не считает миротворцев на Донбассе необходимыми
- Странные детские игрушки, созданные взрослыми с «больной» фантазией
- Суд оставил Савченко под стражей
- Забавные питомцы, ставшие обладателями нелепых причесок
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
- Фотограф создает портреты дочерей, которые повеселят каждого
- На Донбассе за сутки уничтожено трое оккупантов
- ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
- Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
- В Киев привезли 20 раненых украинских бойцов с Донбасса
- О чем готова договариваться Москва
- Сеть повеселили фотожабы со звездами, собирающими урожай
- Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
- Щодо скасування виборів в ОРДЛО
- В Дебальцево военный РФ сбил насмерть местного жителя, - разведка
- Девочка создала популярный мем, придумав странный способ нарисовать кота
- Як Нафтогаз пробиває «дно»
- Долой комплексы: в Николаеве на стадионе установили туалет с прозрачными стенами
- Размеры алиментов в Украине увеличились вдвое
- На части территории Украины аналоговое ТВ сохранили до 2019 года
- НАБУ: безвідповідальність і упередженість
- Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»
- Искренность Медведчука – это подарок
- 73-летний тракторист одним ударом отправил в «нокаут» домушника
- «Выборов» в «ЛНР» не будет, - СМИ
- Боевики нарушили «школьное перемирие» на Донбассе
Оставьте свой комментарий