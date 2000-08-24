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Раздел: Авто  
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Названы самые угоняемые автомобили в Украине

Названы самые угоняемые автомобили в УкраинеLada и ZAZ возглавляют рейтинг.

Страховщики заботятся о своих деньгах и исследуют, какие автомобили больше всего угоняют у их клиентов. AUTO-Consulting дополнил эти исследования.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autoconsulting.com.ua.

По мнению страховщиков (ресурс «УкрСтрахование»), вероятность угона автомобиля зависит от нескольких факторов:

• Наличие сигнализации, средств предотвращения угона;

• Популярность машины и наличие потребности в её запчастях;

• Возраст автомобиля;

• Наличие системы блокировки рулевого колеса.

Это подтверждает ТОП-10 марок угоняемых авто:
1. Lada;
2. ZAZ;
3. Toyota;
4. Mercedes;
5. Chevrolet;
6. Mitsubishi;
7. BMW;
8. Honda;
9. Lexus;
10. Land Rover.

Самыми угоняемыми авто как правило являются те модели, которые легко теряются в потоке транспорта. Именно поэтому в рейтинге угоняемых машин вы не встретите Maserati, Lamborghini, и других производителей элитных автомобилей. К тому же, продается их значительно меньше, и слишком мало для того, чтобы попасть в рейтинг.

Также нельзя не упомянуть о том, что солидный возраст машины далеко не всегда уменьшает вероятность угона. По статистике угоняемых автомобилей, модели, выпускаемые в 90-х, или начале 2000-х, пользуются немалой популярностью, из-за высокой потребности в деталях.

Lada и ZAZ, которые возглавляют рейтинг, не только соответствуют нескольким пунктам по вероятности угона, но и имеют «отягчающие обстоятельства». Это - автомобили недорогие, и на их противоугонную защиту, хозяева обычно тратятся по минимуму. Кроме того, это массовые модели, поэтому чаще всего авто этих марок уходят на запчасти.

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Перечень самых угоняемых в Украине премиальных марок авто выглядит так:

1. Lexus;
2. Range-Rover;
3. BMW X5 и X6;
4. Acura;
5. Mercedes;
6. Porsche.

Как правило, автомобили этих марок угоняют для дальнейшей перепродажи за границу, например в Россию, или страны восточной Европы.

Как это ни странно, но достаточно часто фактором, который может снизить вероятность угона автомобиля является его цвет. Дело в том, что автомобили с яркой или эксклюзивной покраской намного более заметны в транспортном потоке, а значит, их легче запомнить свидетелям, или обнаружить сотрудникам полиции.

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 Теги: Lada, ZAZ, рейтинг, угон

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Сегодня, 23:01 » Автор: Едгар Букмирза
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