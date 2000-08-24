Раздел: Авто
Renault Logan стал внедорожником
Французский автомобиль получил новую версию.
Альянс Renault продемонстрировал новую версию популярного у россиян Logan. Новый Логан внедорожной версии получил обозначение Stepway. От актуального седана внедорожный французский бюджетник отличается появлением пластикового обвеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Также увеличился дорожный просвет, он достиг величины 19,4 см.
Самый навороченный внедорожный Логан комплектуется бензиновым ДВС на 113 лошадей. Трансмиссия представлена вариатором. Также в продаже появятся новые седаны с менее мощными моторами.
Новый Логан получил колеса на 16, дневную светодиодную оптику, удаленный запуск, подогреваемое лобовое стекло, парктроник, обогреваемые сиденья впереди, современную мультимедиа с поддержкой мобильных интерфейсов.
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Это внедорожный Logan Stepway собирается на вазовском конвейере в Тольятти. Цена обновленного Логана станет известна осенью, ближе ко времени продаж.
Альянс Renault продемонстрировал новую версию популярного у россиян Logan. Новый Логан внедорожной версии получил обозначение Stepway. От актуального седана внедорожный французский бюджетник отличается появлением пластикового обвеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Также увеличился дорожный просвет, он достиг величины 19,4 см.
Самый навороченный внедорожный Логан комплектуется бензиновым ДВС на 113 лошадей. Трансмиссия представлена вариатором. Также в продаже появятся новые седаны с менее мощными моторами.
Новый Логан получил колеса на 16, дневную светодиодную оптику, удаленный запуск, подогреваемое лобовое стекло, парктроник, обогреваемые сиденья впереди, современную мультимедиа с поддержкой мобильных интерфейсов.
Читайте также: Названы самые угоняемые автомобили в Украине
Это внедорожный Logan Stepway собирается на вазовском конвейере в Тольятти. Цена обновленного Логана станет известна осенью, ближе ко времени продаж.
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