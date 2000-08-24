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Раздел: Авто  
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В Европе продали рекордное количество электромобилей

В Европе продали рекордное количество электромобилей Продажи электрокаров значительно увеличились.

За прошедшие шесть месяцев в Европе было продано 195 тысяч электромобилей или 2% всех реализованных авто. В статистику включены «чистые» электромобили (Battery Electric Vehicles - BEV) и подключаемые гибриды (Plug-in Hybrids - PHEV), в том числе легковые пассажирские и «легкие коммерческие» машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Доли «батарейных» авто и подключаемых гибридов распределились примерно поровну, BEV -51%, PHEV - 49%.

По сравнению с первым полугодием 2017 г продажи увеличились на 42%.

По итогам 2018 планируется объём продаж электромобилей в 430 тыс. штук.

Важное событие, которое отмечают авторы отчёта - в течение первого полугодия европейский автопарк электромобилей преодолел планку в один миллион единиц.

Европа не является лидером. Китай достиг показателя в миллион электрических машин ещё в октябре прошлого года.

Авторы отчёта ожидают, что рынок США перевалит за миллион в декабре 2018 г.

Вернёмся к европейским данным. На всех пятнадцати ключевых рынках Европы был зафиксирован рост по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Норвегия, как обычно, лидирует, но Германия наступает на пятки и уже в текущем году, вероятно, выйдет на первое место по продажам электромобилей в Европе. Немцы наконец-то стали покупать электромобили, и рынок вырос более чем на 50%.

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За первые шесть месяцев 2018 было продано 87 электромобилей на топливных элементах (водородных автомобилей), больше чем в прошлом, когда удалось реализовать лишь 66 таких машин. Цифра говорит сама за себя - в Европе пока нет рынка для таких авто.
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 Теги: Европа, электромобили

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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