Раздел: Авто
Эксперты рассказали о популярных авто на "евробляхах"
Опубликован список доступных авто на европейских номерах.
Торговля автомобилями на «еврономерах» вышла на новый уровень. Крупнейшие украинские площадки создали для них отдельные разделы, чтобы выбирать «доступные авто» не «мешали» автомобили на украинской регистрации со своими высокими ценами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
К концу лета, так называемые» «евробляхи» уже занимают 19% вторичного рынка. То есть, каждый 5-й бу-шный автомобиль в августе уже был на «еврономерах».
Не удивительно, что продажи авто украинской регистрации перестали расти, что в свою очередь сказалось и на сбыте новых авто. (Продавец не смог продать свой подержанный авто – он не купил в замен него новый автомобиль).
Рейтинг самых продаваемых авто на «еврономерах» за июнь-август 2018 г:
Volkswagen - 17,7%;
Opel - 12,1%;
Audi - 10,7%;
BMW - 10,1%;
Mercedes - 8,2%;
Renault - 6,8%;
Ford - 5,4%;
Mazda - 3,4%;
Skoda - 3,2%;
Peugeot - 2,3%;
Другие - 20,1%.
Читайте также: В Европе продали рекордное количество электромобилей
Практически синхронно с заявлениями Кабмина о грядущих репрессивных мерах, сбыт «евроблях» затухал, а после «победы» над депутатами и публичным обещанием премьер-министра Гройсмана «не кошмарить» владельцев таких авто – динамика продаж возростала.
Торговля автомобилями на «еврономерах» вышла на новый уровень. Крупнейшие украинские площадки создали для них отдельные разделы, чтобы выбирать «доступные авто» не «мешали» автомобили на украинской регистрации со своими высокими ценами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
К концу лета, так называемые» «евробляхи» уже занимают 19% вторичного рынка. То есть, каждый 5-й бу-шный автомобиль в августе уже был на «еврономерах».
Не удивительно, что продажи авто украинской регистрации перестали расти, что в свою очередь сказалось и на сбыте новых авто. (Продавец не смог продать свой подержанный авто – он не купил в замен него новый автомобиль).
Рейтинг самых продаваемых авто на «еврономерах» за июнь-август 2018 г:
Volkswagen - 17,7%;
Opel - 12,1%;
Audi - 10,7%;
BMW - 10,1%;
Mercedes - 8,2%;
Renault - 6,8%;
Ford - 5,4%;
Mazda - 3,4%;
Skoda - 3,2%;
Peugeot - 2,3%;
Другие - 20,1%.
Читайте также: В Европе продали рекордное количество электромобилей
Практически синхронно с заявлениями Кабмина о грядущих репрессивных мерах, сбыт «евроблях» затухал, а после «победы» над депутатами и публичным обещанием премьер-министра Гройсмана «не кошмарить» владельцев таких авто – динамика продаж возростала.
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