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Раздел: Авто  
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Jaguar выпустит электромобиль с интересным дизайном

Jaguar выпустит электромобиль с интересным дизайном Модель будет называться E-Type Zero.

Jaguar E-Type – одна из самых культовых моделей всех времен и сам Энцо Феррари назвал его самым красивым авто в мире. Теперь классический спорткар возродили, но уже как электромобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Электрокар Jaguar E-Type Zero засветился во время свадьбы британского принца Гарри и Меган Маркл – именно на нем проехались молодожены. Это вызвало резонанс и на электромобиль Ягуар посыпались заказы.

Электрический Jaguar E-Type выпустят лимитированной серией, а первые авто доставят покупателям в 2020 году. На заводе автомобиль могут как собрать авто с нуля, так и переделать из старой бензиновой модели.

Электромотор мощностью 300 л. с. и аккумуляторную батарею на 40 кВт∙ч ставят на место бензинового двигателя и КПП. Электрокар разгоняется до сотни за 5,5 с, а запас хода составляет около 275 км.

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Отличить электромобиль Jaguar E-Type можно разве что по диодным фарам, в остальном он соответствует оригиналу. В салоне появились цифровые приборы и тачскрин.

Jaguar выпустит электромобиль с интересным дизайном
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 Теги: Jaguar, E-Type

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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