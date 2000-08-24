Раздел: Авто
В Сети появилась информация, каким будет салон Mercedes-Benz EQC
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC получит информационно-развлекательный комплекс в стиле A-Class.
Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер модели EQC, дающий представление об интерьере электрического кроссовера, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Публичная премьера автомобиля состоится 4 сентября в Стокгольме. Вседорожник получит информационно-развлекательный комплекс Mercedes-Benz User Experience (MBUX), который дебютировал на хэтчбеке A-Class четвертого поколения.
Топовые версии модели предлагаются с полностью цифровой 10,25-дюймовой приборной панелью, объединенной с сенсорным экраном мультимедийной системы такого же размера.
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Этот комплекс имеет графический процессов Nvidia, 8 ГБ оперативной памяти, операционную систему на базе Linux, а также функцию распознавания голоса с возможностью самообучения, которая способна понимать «естественный язык», а не определенный набор команд.
Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер модели EQC, дающий представление об интерьере электрического кроссовера, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Публичная премьера автомобиля состоится 4 сентября в Стокгольме. Вседорожник получит информационно-развлекательный комплекс Mercedes-Benz User Experience (MBUX), который дебютировал на хэтчбеке A-Class четвертого поколения.
Топовые версии модели предлагаются с полностью цифровой 10,25-дюймовой приборной панелью, объединенной с сенсорным экраном мультимедийной системы такого же размера.
Читайте также: В сети появилась фотография нового Mercedes-Benz CLS 2018
Этот комплекс имеет графический процессов Nvidia, 8 ГБ оперативной памяти, операционную систему на базе Linux, а также функцию распознавания голоса с возможностью самообучения, которая способна понимать «естественный язык», а не определенный набор команд.
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