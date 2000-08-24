Раздел: Авто
Тюнеры создали Ford F-150 Raptor со "звездным" небом
Компания Galpin Auto Sports построила для YouTube-блогера Salomondrin особый Ford F-150 Raptor.
Экстремальный внедорожник получил доработанный твин-турбо двигатель V6, усиленный лифт-комплект подвески с амортизаторами увеличенного хода, а также новые тормозные механизмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Двигатель «заряженного» пикапа вместо стандартных 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента выдает 560 сил и 895 Нм момента соответственно. За эффективное торможение в связи с возросшей мощностью отвечают новые тормоза: с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.
Помимо этого, пикап оборудован widebody-обвесом и красными 20-дюймовыми колесными дисками 1221 Wheels. Интерьер «Раптора» отделан кожей и алькантарой, потолок сделан в стиле Rolls-Royce - как звездное небо. Для управления основными функциями автомобиля на центральной панели установлен 12-дюймовый дисплей.
Судя по фотографиям интерьера пикапа, «звезды» на потолке могут менять цвет и, вероятно, как в «Роллс-Ройсах», сделаны из тончайших оптоволоконных световодов.
Читайте также: Ford протестировала пикап Ranger Raptor
В марте тюнинг-ателье Hennessey представило комплексную программу доработок Ford F-150 Raptor. В частности, на пикап установили две новые турбины, интеркулер увеличенного размера, другую выхлопную систему. Это позволило увеличить отдачу двигателя до 605 лошадиных сил и 843 Нм крутящего момента.
Экстремальный внедорожник получил доработанный твин-турбо двигатель V6, усиленный лифт-комплект подвески с амортизаторами увеличенного хода, а также новые тормозные механизмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Двигатель «заряженного» пикапа вместо стандартных 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента выдает 560 сил и 895 Нм момента соответственно. За эффективное торможение в связи с возросшей мощностью отвечают новые тормоза: с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.
Помимо этого, пикап оборудован widebody-обвесом и красными 20-дюймовыми колесными дисками 1221 Wheels. Интерьер «Раптора» отделан кожей и алькантарой, потолок сделан в стиле Rolls-Royce - как звездное небо. Для управления основными функциями автомобиля на центральной панели установлен 12-дюймовый дисплей.
Судя по фотографиям интерьера пикапа, «звезды» на потолке могут менять цвет и, вероятно, как в «Роллс-Ройсах», сделаны из тончайших оптоволоконных световодов.
Читайте также: Ford протестировала пикап Ranger Raptor
В марте тюнинг-ателье Hennessey представило комплексную программу доработок Ford F-150 Raptor. В частности, на пикап установили две новые турбины, интеркулер увеличенного размера, другую выхлопную систему. Это позволило увеличить отдачу двигателя до 605 лошадиных сил и 843 Нм крутящего момента.
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