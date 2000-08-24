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Раздел: Авто  
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Yamaha презентовала новые электровелосипеды

Yamaha презентовала новые электровелосипедыПеред Вами линейка из четырех моделей электрических велосипедов: CrossCore, CrossConnect, UrbanRush, YDX Torc.

Определенно на рынке есть спрос на средства персональной мобильности, потому производители в массовом порядке предлагают все новые и новые продукты. Не исключение и японская Yamaha, недавно представившая линейку из четырех моделей электрических велосипедов: CrossCore, CrossConnect, UrbanRush, YDX Torc, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Yamaha CrossCore это гибрид дорожного байка: у велосипеда треугольная рама и плоский руль. В линейке он выполняет роль прогулочного транспорта.

CrossConnect в отличие от "КроссКора" имеет багажник, поэтому эта модель может стать отличным компаньоном, если вам нужно оперативно сгонять в близлежащий магазин.

Еще одна модель, UrbanRush, заточена скорее под мегаполис, для скоростного перемещения из точки "А" в точку "Б".

Модель YDX Torc позиционируется, как прочный горный велосипед. Горный байк в отличие от трех других моделей оснащается облегченным электромотором и имеет дополнительные уровни помощи. Велосипедист сам выбирает режим активации электрической поддержки, влияющий на мощность поддержки и зависимость от усилия на педали.

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Все четыре модели получили приводы серии PW с низким центром тяжести, скорости, фирменные литий-ионные аккумуляторы 500 Втч. Стоимость электрических велосипедов Yamaha в США стартует от 2 400 долларов сша за модель CrossCore и доходит до 3 500 долларов сша за модель Yamaha YDX Torc.
Yamaha презентовала новые электровелосипеды
Yamaha презентовала новые электровелосипеды
Yamaha презентовала новые электровелосипеды
Yamaha презентовала новые электровелосипеды
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 Теги: Yamaha, электрический велосипед

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Сегодня, 14:49 » Автор: Алена Шимко
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