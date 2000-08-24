Раздел: Авто
Yamaha презентовала новые электровелосипеды
Перед Вами линейка из четырех моделей электрических велосипедов: CrossCore, CrossConnect, UrbanRush, YDX Torc.
Определенно на рынке есть спрос на средства персональной мобильности, потому производители в массовом порядке предлагают все новые и новые продукты. Не исключение и японская Yamaha, недавно представившая линейку из четырех моделей электрических велосипедов: CrossCore, CrossConnect, UrbanRush, YDX Torc, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Yamaha CrossCore это гибрид дорожного байка: у велосипеда треугольная рама и плоский руль. В линейке он выполняет роль прогулочного транспорта.
CrossConnect в отличие от "КроссКора" имеет багажник, поэтому эта модель может стать отличным компаньоном, если вам нужно оперативно сгонять в близлежащий магазин.
Еще одна модель, UrbanRush, заточена скорее под мегаполис, для скоростного перемещения из точки "А" в точку "Б".
Модель YDX Torc позиционируется, как прочный горный велосипед. Горный байк в отличие от трех других моделей оснащается облегченным электромотором и имеет дополнительные уровни помощи. Велосипедист сам выбирает режим активации электрической поддержки, влияющий на мощность поддержки и зависимость от усилия на педали.
Читайте также: Yamaha готовит к выпуску свой дебютный автомобиль
Все четыре модели получили приводы серии PW с низким центром тяжести, скорости, фирменные литий-ионные аккумуляторы 500 Втч. Стоимость электрических велосипедов Yamaha в США стартует от 2 400 долларов сша за модель CrossCore и доходит до 3 500 долларов сша за модель Yamaha YDX Torc.
Определенно на рынке есть спрос на средства персональной мобильности, потому производители в массовом порядке предлагают все новые и новые продукты. Не исключение и японская Yamaha, недавно представившая линейку из четырех моделей электрических велосипедов: CrossCore, CrossConnect, UrbanRush, YDX Torc, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Yamaha CrossCore это гибрид дорожного байка: у велосипеда треугольная рама и плоский руль. В линейке он выполняет роль прогулочного транспорта.
CrossConnect в отличие от "КроссКора" имеет багажник, поэтому эта модель может стать отличным компаньоном, если вам нужно оперативно сгонять в близлежащий магазин.
Еще одна модель, UrbanRush, заточена скорее под мегаполис, для скоростного перемещения из точки "А" в точку "Б".
Модель YDX Torc позиционируется, как прочный горный велосипед. Горный байк в отличие от трех других моделей оснащается облегченным электромотором и имеет дополнительные уровни помощи. Велосипедист сам выбирает режим активации электрической поддержки, влияющий на мощность поддержки и зависимость от усилия на педали.
Читайте также: Yamaha готовит к выпуску свой дебютный автомобиль
Все четыре модели получили приводы серии PW с низким центром тяжести, скорости, фирменные литий-ионные аккумуляторы 500 Втч. Стоимость электрических велосипедов Yamaha в США стартует от 2 400 долларов сша за модель CrossCore и доходит до 3 500 долларов сша за модель Yamaha YDX Torc.
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