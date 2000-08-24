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Раздел: Авто  
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В Украине видели редкий Chevrolet Corvette C3

В Украине видели редкий Chevrolet Corvette C3Обнаруженный спорткар 1981 года выпуска щеголяет красным цветом и ровенскими номерами.

Довольно редкий для наших просторов Chevrolet Corvette третьего поколения был запечатлен на украинских дорогах. Обнаруженный спорткар 1981 года выпуска щеголяет красным цветом и ровенскими номерами, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Яркая модель производилась с 1968 по 1982 год и даже спустя почти 40 лет выглядит очень впечатляюще. Огромный капот со спрятанной оптикой, четверка задних фонарей, расширенные крылья – все атрибуты легендарного Корвета.

Данный экземпляр не может похвастаться высокой мощностью своего V8, задушенного в угоду эконорм и выдающего скромные 190 л.с., вместо «дореформенных» 370.

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Третью генерацию часто называют последним настоящим Корветом, так как последующие версии уже не были столь эффектны и бескомпромиссны.
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 Теги: Chevrolet Corvette C3, Украина, Ровно

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Сегодня, 17:58 » Автор: Алена Шимко
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