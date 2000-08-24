Раздел: Авто
Toyota Corolla получит кросс-версию
Ее можно приобрести с моторами объемом 1,3 литра.
Японский производитель зарегистрировал название Corolla Cross в Европе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Ожидается, что под таким именем на рынке появится вседорожная версия хэтчбека «Королла». Издание AutoGuide предполагает, что Corolla Cross получит увеличенный дорожный просвет, усиленную защиту днища и новые настройками подвески, рассчитанные на езду по внедорожью.
В линейку двигателей, вероятно, войдут четырехцилиндровые агрегаты объемом 1,8 и 2 литра мощностью 140 и 168 л.с. соответственно. Они сочетаются с 6-ступенчатым «автоматом» и вариатором.
Читайте также: В Сети появилось первое фото новой Toyota Corolla 2019
Больше подробностей о Corolla Cross появятся уже в ближайшие месяцы.
Японский производитель зарегистрировал название Corolla Cross в Европе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Ожидается, что под таким именем на рынке появится вседорожная версия хэтчбека «Королла». Издание AutoGuide предполагает, что Corolla Cross получит увеличенный дорожный просвет, усиленную защиту днища и новые настройками подвески, рассчитанные на езду по внедорожью.
В линейку двигателей, вероятно, войдут четырехцилиндровые агрегаты объемом 1,8 и 2 литра мощностью 140 и 168 л.с. соответственно. Они сочетаются с 6-ступенчатым «автоматом» и вариатором.
Читайте также: В Сети появилось первое фото новой Toyota Corolla 2019
Больше подробностей о Corolla Cross появятся уже в ближайшие месяцы.
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