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Раздел: Авто  
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Lexus улучшил спорткупе RC

Lexus улучшил спорткупе RCLexus RC будет отличаться новым передним бампером.

На автосалоне в Париже состоится публичный дебют обновленного купе Lexus RC. Стилистику модели приведут в соответствие с внешностью флагманского LC, улучшат ее аэродинамические показатели, перенастроят подвеску, двигатель и рулевое управление.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

От предшественника обновленный Lexus RC будет отличаться новым передним бампером, рисунком решетки радиатора, измененной головной оптикой и задними фонарями, а также воздуховодами по краям заднего бампера. Машины в исполнении F Sport получат другую решетку радиатора и 19-дюймовые колесные диски.

В салоне купе Lexus RC появились новые аналоговые часы и декоративные вставки, для которых доступны пять вариантов орнамента. Изменилось расположение подушек для коленей водителя и форма подлокотника, на элементах передней панели добавилась прострочка.

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Что касается изменений в технике, то инженеры Lexus улучшили отклик 2,0-литрового турбомотора и увеличили жесткость амортизаторов. Отдача агрегата, вероятно, осталась без изменений - 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Коробка - восьмидиапазонный «автомат».

Lexus улучшил спорткупе RC
Lexus улучшил спорткупе RC
Lexus улучшил спорткупе RC
Lexus улучшил спорткупе RC
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 Теги: Lexus, RC, спорткупе

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Сегодня, 23:04 » Автор: Едгар Букмирза
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