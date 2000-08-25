Раздел: Авто
Hyundai анонсировала новый бюджетный кроссовер
Корейская компания собирается презентовать новую модель.
Новинка расположится в модельному ряду Hyundai на ступеньку ниже Hyundai Creta, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Первые фотографии кроссовера уже появились в Сети. Прототипом авто стал концепт Carlino, показанный в 2016 году. По изображениям можно отметить, что новый кроссовер Hyundai получит двухуровневую головную оптику в духе Hyundai Kona, каскадную решётку радиатора и массивные бампера с серебристыми накладками.
В основу бюджетной модели легла платформа Hyundai i20. В линейку двигателей новинки войдут бензиновые турбомоторы 1.0 T-GDI производительностью 100 или 120 л.с., а также 1,4-литровый турбодизель CRDi мощностью 90 л.с. В паре с агрегатами будут работать 6-скоростная механическая или 7-дипазонная роботизированная трансмиссии. Привод - только передний.
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Новый кроссовер будет предназначаться для индийского авторынка, в связи с тем, что здесь подобные модели пользуются большим спросом. В каких странах еще будет доступен корейский автомобиль пока неизвестно.
Новинка расположится в модельному ряду Hyundai на ступеньку ниже Hyundai Creta, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Первые фотографии кроссовера уже появились в Сети. Прототипом авто стал концепт Carlino, показанный в 2016 году. По изображениям можно отметить, что новый кроссовер Hyundai получит двухуровневую головную оптику в духе Hyundai Kona, каскадную решётку радиатора и массивные бампера с серебристыми накладками.
В основу бюджетной модели легла платформа Hyundai i20. В линейку двигателей новинки войдут бензиновые турбомоторы 1.0 T-GDI производительностью 100 или 120 л.с., а также 1,4-литровый турбодизель CRDi мощностью 90 л.с. В паре с агрегатами будут работать 6-скоростная механическая или 7-дипазонная роботизированная трансмиссии. Привод - только передний.
Читайте также: Chevrolet анонсировала бюджетный кроссовер
Новый кроссовер будет предназначаться для индийского авторынка, в связи с тем, что здесь подобные модели пользуются большим спросом. В каких странах еще будет доступен корейский автомобиль пока неизвестно.
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