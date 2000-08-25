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Раздел: Авто  
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Рассекречен интерьер нового «паркетника» T-Cross от Volkswagen

Рассекречен интерьер нового «паркетника» T-Cross от Volkswagen Мировая премьера нового «паркетника» Volkswagen состоится в октябре 2018 года

Немецкая марка распространила новые скетчи маленького «паркетника» T-Cross. Официальная премьера модели состоится этой осенью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Кроссовер T-Cross построен на платформе MQB-A0, которая также лежит в основе еврохэтча Polo последней генерации и «паркетника» Seat Arona («наш» Поло-седан базируется на «тележке» PQ25).

Первые изображения своей новинки Volkswagen опубликовал в июле, в том же месяце в Сеть выложили фото и видео закамуфлированных тестовых образцов. А теперь немцы рассекретили интерьер T-Cross.

В салоне кросса прослеживаются черты родственного Polo: «паркетник» тоже получил цифровую «приборку», которая визуально объединена с большим сенсорным экраном мультимедиа-системы, а для передней панели и центральной консоли предусмотрены цветные вставки.

Как и у Поло, центральные дефлекторы обдува находятся под тачскрином, но у кроссовера это единая полоска, тогда как у хэтча – два отдельных дефлектора. Кроме того, на картинках не видно блока управления климатической установкой с традиционными шайбами, зато под планшетом имеется некий темный массив – не исключено, что это еще одна сенсорная панель.

Минимальный объем грузового отсека T-Cross – 385 литров, у Поло и «испанца» - 351 и 400 литров соответственно. При этом у кросса Volkswagen кресла второго ряда имеют продольную регулировку, их можно подвинуть вперед на 15 см, тогда объем багажника увеличится до 455 литров. Для Polo и Arona такое решение не предусмотрено. Если же в T-Cross сложить спинки задних сидений, то объем грузового отсека будет равен 1 281 л.

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На европейском рынке Volkswagen T-Cross предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.), а также с дизелем 1.6 TDI (95 л.с.). Такие же моторы есть у Polo и Arona. Как и у «младшего» кроссовера Seat, привод у T-Cross будет только передним. Мировая премьера нового «паркетника» Volkswagen состоится в октябре 2018 года, до «старосветских» дилеров модель доберется весной 2019-го.

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 Теги: Volkswagen, паркетник

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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