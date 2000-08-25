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Раздел: Авто  
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Из Lego создали Bugatti Chiron‍ с мощным двигателем

Из Lego создали Bugatti Chiron‍ с мощным двигателемФирма Lego презентовала полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron, которая даже может самостоятельно ездить.

В состав конструктора с автомобилем входит один миллион кубиков, он полностью копирует настоящую машину. Модель может ездить благодаря 5-сильному двигателю, который состоит из 1,3 тысячи деталей Lego Power Function, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Чтобы собрать автомобиль из конструктора, было потрачено 339 разных видов Lego Technic и более 13,4 тысячи часов.

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Бывший гонщик Энди Уоллес разогнал игрушечный автомобиль до 20 км/час на полигоне Эра-Лессин. Презентация модели Lego состоится в Италии в рамках Гран-при Формулы-1.
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 Теги: Bugatti Chiron‍, Lego, копия

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Сегодня, 09:50 » Автор: Алена Шимко
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