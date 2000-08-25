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Раздел: Авто  
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В Сети появились детали об электрофургоне VW eCrafter

В Сети появились детали об электрофургоне VW eCrafter Volkswagen формирует электрическую линейку коммерческой техники и Crafter будет в ней среди пионеров.

Фургон будет предлагаться в переднеприводном исполнении, с электродвигателем (100 киловатт, 290 Ньютон-метров), установленном в моторном отсеке и аккумуляторами под полом грузового отсека. Емкость батареи составляет 35,8 киловатт, что позволяет «Крафтеру» преодолеть 175 километров с постоянной скоростью 90 км/ч – впрочем, не указано, с полной ли загрузкой, либо же порожняком. При подключении к 40-киловаттному зарядному устройству зарядка до 80% займет 45 минут. Стоимость электрофургона в Германии составит 69,5 тысяч евро за базовую модификацию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Авто.РИА.

Несмотря на наличие крупной и тяжелой батареи грузовые качества VW eCrafter не пострадали. В кузов помещается 10,7 кубометров груза, кроме того, автомобиль может перевозить 4 стандартных европалеты. Максимальная грузоподъемность – 1,72 тонны. Максимальная масса буксируемого прицепа – 3,5 тонны.

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Перспективы появления eCrafter в Украине не изучены.
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 Теги: VW eCrafter, электрический фургон

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Сегодня, 14:29 » Автор: Алена Шимко
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