Раздел: Авто
Новый Jaguar XE "засекли" на тестах
Премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
Основными конкурентами машины станут Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Компания Jaguar приступила к дорожным тестам рестайлингового седана XE. Фотошпионам удалось заснять новинку во время испытаний в штате Невада. По данным издания Autocar, которое выложило снимки, премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве в марте следующего года. Основными конкурентами машины станут Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series.
На шпионских фотографиях обновленный седан скрыт под камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что автомобиль получит некоторые решения, которые применяются на I-Pace. Фотографии интерьера пока нет, однако, скорее всего, машина будет отличаться новой отделкой салона.
Кроме этого, рестайлинговый XE получит модернизированную мультимедийную систему и полуавтономные системы управления. Технические характеристики седана пока неизвестны. По неофициальным данным, XE предложат, в том числе, с гибридной силовой установкой.
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Ранее компания Jaguar представила новую модификацию седана XE под названием 300 Sport. Автомобиль отличаются от других версий отделкой экстерьера и интерьера, а также особыми опциями. Jaguar XE в исполнении 300 Sport оснащается двухлитровой бензиновой «турбочетверкой», развивающей 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Компактный седан XE 300 Sport с таким агрегатом набирает первую «сотню» за 5,7 сек.
Основными конкурентами машины станут Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Компания Jaguar приступила к дорожным тестам рестайлингового седана XE. Фотошпионам удалось заснять новинку во время испытаний в штате Невада. По данным издания Autocar, которое выложило снимки, премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве в марте следующего года. Основными конкурентами машины станут Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series.
На шпионских фотографиях обновленный седан скрыт под камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что автомобиль получит некоторые решения, которые применяются на I-Pace. Фотографии интерьера пока нет, однако, скорее всего, машина будет отличаться новой отделкой салона.
Кроме этого, рестайлинговый XE получит модернизированную мультимедийную систему и полуавтономные системы управления. Технические характеристики седана пока неизвестны. По неофициальным данным, XE предложат, в том числе, с гибридной силовой установкой.
Читайте также: Новый кроссовер Range Rover Velar "засекли" на тестах
Ранее компания Jaguar представила новую модификацию седана XE под названием 300 Sport. Автомобиль отличаются от других версий отделкой экстерьера и интерьера, а также особыми опциями. Jaguar XE в исполнении 300 Sport оснащается двухлитровой бензиновой «турбочетверкой», развивающей 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Компактный седан XE 300 Sport с таким агрегатом набирает первую «сотню» за 5,7 сек.
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