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Раздел: Авто  
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Новый Jaguar XE "засекли" на тестах

Новый Jaguar XE "засекли" на тестахПремьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве в марте следующего года.

Основными конкурентами машины станут Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Компания Jaguar приступила к дорожным тестам рестайлингового седана XE. Фотошпионам удалось заснять новинку во время испытаний в штате Невада. По данным издания Autocar, которое выложило снимки, премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве в марте следующего года. Основными конкурентами машины станут Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series.

На шпионских фотографиях обновленный седан скрыт под камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что автомобиль получит некоторые решения, которые применяются на I-Pace. Фотографии интерьера пока нет, однако, скорее всего, машина будет отличаться новой отделкой салона.

Кроме этого, рестайлинговый XE получит модернизированную мультимедийную систему и полуавтономные системы управления. Технические характеристики седана пока неизвестны. По неофициальным данным, XE предложат, в том числе, с гибридной силовой установкой.

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Ранее компания Jaguar представила новую модификацию седана XE под названием 300 Sport. Автомобиль отличаются от других версий отделкой экстерьера и интерьера, а также особыми опциями. Jaguar XE в исполнении 300 Sport оснащается двухлитровой бензиновой «турбочетверкой», развивающей 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Компактный седан XE 300 Sport с таким агрегатом набирает первую «сотню» за 5,7 сек.

Новый Jaguar XE "засекли" на тестах
Новый Jaguar XE "засекли" на тестах
Новый Jaguar XE "засекли" на тестах
Новый Jaguar XE "засекли" на тестах
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 Теги: Jaguar XE, тесты, фото, камуфляж

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Сегодня, 17:23 » Автор: Алена Шимко
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