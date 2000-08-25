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Раздел: Авто  
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В Украине изменились правила регистрации авто

В Украине изменились правила регистрации автоТеперь сервисные центры МВД обязаны выдать временный регистрационный талон

В Украине изменились некоторые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств. Новшества касаются исключительно автотранспорта, который передается в управление или продается Нацагентством по розыску коррупционных активов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты

Теперь сервисные центры МВД обязаны выдать временный регистрационный талон новому владельцу транспортного средства, полученного в управление от Нацагентства по розыску коррупционных активов, на основании его письменного заявления и договора управления, подписанного с Национальным агентством. Талон будет действовать только на срок, указанный в договоре. На основании этих документов будет выдаваться и новый техпаспорт, а также номерные знаки в случае их утери.

Основанием для снятия транспортного средства с учета во время перехода права собственности к новому владельцу является наличие договора купли-продажи автомобиля, составленного по результатам открытых или электронных торгов, где продавцом выступает Нацагентство по розыску коррупционных активов.

Остальные механизмы продаж автомобилей, в том числе и с рук, остались прежними. Нужно приехать в сервисный центр МВД, где можно бесплатно оформить договор купли-продажи, после чего перерегистрировать автомобиль.

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Если с легализацией автомобилей, изъятых Нацагентством по розыску коррупционных активов, ситуация разрешилась, то с «евробляхами» она пока остается в подвешенном состоянии. Начальник столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко считает, что автомобили с иностранной регистрацией, которые уже ездят по украинским дорогам, нужно легализировать, но после этого полностью запретить их ввоз в Украину.
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 Теги: автомобиль, регистрация

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Сегодня, 18:35 » Автор: Татьяна Ларина
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