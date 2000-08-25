В Украине изменились правила регистрации авто

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В Украине могут ввести временную регистрацию авто на еврономерах Все владельцы авто "на бляхах" после принятия закона будут обязаны найти нерезидента-иностранца для регистрации машины.