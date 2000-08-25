Раздел: Авто
Рассекречен дизайн Mercedes-AMG Project One
В Сети появилось видео обзора Mercedes-AMG Project One
Новое видео, появившееся в Сети позволяет заглянуть в салон будущего гиперкара Project One от известного бренда Mercedes-AMG, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Предстоящие гиперкары, такие как Aston Martin Valkyrie и Speedlail от McLaren, в последнее время получают много внимания со стороны средств массовой информации, чего нельзя сказать о Mercedes-AMG Project One.
Как ни странно, машина с двигателем F1 не делает заголовки так часто, как должна бы, и до сих пор неизвестно, когда будет презентована ее производственная форма.
Новое видео, появившееся с шоу-машиной, длится всего лишь минутку, но и этого достаточно, чтобы представить, насколько экстремальным будет Project One.
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Заглянув с водительской стороны в салон, мы видим лишь несколько физических элементов управления на приборной панели и несколько планшетов. Модель не имеет обычных дверных ручек, а ради экономии веса сидения получились очень тонкими.
Новое видео, появившееся в Сети позволяет заглянуть в салон будущего гиперкара Project One от известного бренда Mercedes-AMG, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Предстоящие гиперкары, такие как Aston Martin Valkyrie и Speedlail от McLaren, в последнее время получают много внимания со стороны средств массовой информации, чего нельзя сказать о Mercedes-AMG Project One.
Как ни странно, машина с двигателем F1 не делает заголовки так часто, как должна бы, и до сих пор неизвестно, когда будет презентована ее производственная форма.
Новое видео, появившееся с шоу-машиной, длится всего лишь минутку, но и этого достаточно, чтобы представить, насколько экстремальным будет Project One.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового кроссовера Mercedes
Заглянув с водительской стороны в салон, мы видим лишь несколько физических элементов управления на приборной панели и несколько планшетов. Модель не имеет обычных дверных ручек, а ради экономии веса сидения получились очень тонкими.
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