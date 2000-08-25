» » Рассекречен дизайн Mercedes-AMG Project One
Раздел: Авто  
0

Рассекречен дизайн Mercedes-AMG Project One

Рассекречен дизайн Mercedes-AMG Project OneВ Сети появилось видео обзора Mercedes-AMG Project One

Новое видео, появившееся в Сети позволяет заглянуть в салон будущего гиперкара Project One от известного бренда Mercedes-AMG, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Предстоящие гиперкары, такие как Aston Martin Valkyrie и Speedlail от McLaren, в последнее время получают много внимания со стороны средств массовой информации, чего нельзя сказать о Mercedes-AMG Project One.

Как ни странно, машина с двигателем F1 не делает заголовки так часто, как должна бы, и до сих пор неизвестно, когда будет презентована ее производственная форма.

Новое видео, появившееся с шоу-машиной, длится всего лишь минутку, но и этого достаточно, чтобы представить, насколько экстремальным будет Project One.

Читайте также: Рассекречен дизайн нового кроссовера Mercedes

Заглянув с водительской стороны в салон, мы видим лишь несколько физических элементов управления на приборной панели и несколько планшетов. Модель не имеет обычных дверных ручек, а ради экономии веса сидения получились очень тонкими.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-AMG, авто

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:35 » Автор: Татьяна Ларина
     248
     0

Похожие новости по теме

Рассекречен дизайн нового кроссовера Mercedes Рассекречен дизайн нового кроссовера Mercedes

Mercedes-AMG CLA 45 появился на очередных шпионских снимках.

Mercedes показал уникальный гиперкар в работе Mercedes показал уникальный гиперкар в работе

Автомобиль был представлен ещё осенью 2017 года.

В Сети показали первый экземпляр Mercedes-AMG Project One В Сети показали первый экземпляр Mercedes-AMG Project One

Первый экземпляр передового гиперкара выставлен на продажу почти за 4,5 млн евро.

Новый гиперкар Mercedes-AMG получит тысячесильный мотор Новый гиперкар Mercedes-AMG получит тысячесильный мотор

Первый показ новинки состоится в начале осени во Франкфурте.

Гиперкар Mercedes-AMG Project One видели на тестах Гиперкар Mercedes-AMG Project One видели на тестах

В компании Mercedes-Benz начали тестировать новый гибридный гиперкар Project One.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх