Раздел: Авто
На тестах засняли обновленный Jaguar XE
Компания Jaguar приступила к испытаниям обновленной модели.
Первые снимки новинки уже были опубликованы в Сети. Тестирование обновленного седана Jaguar XE походили на дорогах Невады, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Презентация автомобиля, вероятно, состоится в рамках автосалона в Женеве в 2019 году. Новинка составит конкуренцию таким автомобилям, как Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series.
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По снимкам, которые сделали фотошпионы, можно отметить, что новинка позаимствовала некоторые решения у I-Pace. К сожалению, фотографий салона новинки пока нет, но по ожиданиям экспертов, там будет другая отделка. Помимо этого известно, что обновленный седан получит современную мультимедийную систему, а также систему полуавтоматического управления. Относительно технических данных Jaguar XE информации пока нет.
Первые снимки новинки уже были опубликованы в Сети. Тестирование обновленного седана Jaguar XE походили на дорогах Невады, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Презентация автомобиля, вероятно, состоится в рамках автосалона в Женеве в 2019 году. Новинка составит конкуренцию таким автомобилям, как Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series.
Читайте также: Фотошпионы засняли на тестах новый кроссовер BMW X3
По снимкам, которые сделали фотошпионы, можно отметить, что новинка позаимствовала некоторые решения у I-Pace. К сожалению, фотографий салона новинки пока нет, но по ожиданиям экспертов, там будет другая отделка. Помимо этого известно, что обновленный седан получит современную мультимедийную систему, а также систему полуавтоматического управления. Относительно технических данных Jaguar XE информации пока нет.
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