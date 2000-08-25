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Раздел: Авто  
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На тестах засняли обновленный Jaguar XE

На тестах засняли обновленный Jaguar XE Компания Jaguar приступила к испытаниям обновленной модели.

Первые снимки новинки уже были опубликованы в Сети. Тестирование обновленного седана Jaguar XE походили на дорогах Невады, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Презентация автомобиля, вероятно, состоится в рамках автосалона в Женеве в 2019 году. Новинка составит конкуренцию таким автомобилям, как Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новая BMW 3 Series.

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По снимкам, которые сделали фотошпионы, можно отметить, что новинка позаимствовала некоторые решения у I-Pace. К сожалению, фотографий салона новинки пока нет, но по ожиданиям экспертов, там будет другая отделка. Помимо этого известно, что обновленный седан получит современную мультимедийную систему, а также систему полуавтоматического управления. Относительно технических данных Jaguar XE информации пока нет.
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 Теги: Jaguar, авто

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Вчера, 23:49 » Автор: Татьяна Ларина
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