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Раздел: Авто  
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Стало известно, как будет выглядеть новая "Нива"

Стало известно, как будет выглядеть новая "Нива" "АвтоВАЗ" провел презентацию новой модели.

«АвтоВАЗ», принадлежащий компании Renault, на проходящем сейчас Московском автосалоне представил свой новый концепт 4×4 Vision. В таком стиле создадут внедорожник Lada Niva 4×4 нового поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

4×4 Vision Concept – это работа англичанина Стива Маттина, главного дизайнера «АвтоВАЗа», и его команды. Ранее они уже создали несколько интересных новинок, в том числе XRay и Vesta.

Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что между концептом 4×4 Vision и «Нивой», которая сейчас выпускается, есть кое-что общее. Например, форма капота и заднего крыла. Но в целом же концепт выглядит совершенно иначе, чем Niva 4×4 текущего поколения. Обращают на себя внимание большие 21-дюймовые колесные диски и задние светодиодные фонари.

Стало известно, как будет выглядеть новая "Нива"


Пока технической информации об этом концепте очень мало. Известно, что он построен на «специальной платформе». Он значительно короче, чем Renault Duster и имеет более высокую подвеску. Какой двигатель находится под капотом – загадка. Возможно, у серийной версии мотор будет работать с автоматической коробкой передач.

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Стало известно, как будет выглядеть новая "Нива"


Фотографии салона свидетельствуют, что Lada Niva 4×4 нового поколения будет значительно комфортней и роскошней, чем та «Нива», к которой привыкли многие автолюбители стран Восточной Европы.
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 Теги: Renault, АвтоВАЗ

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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