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Стало известно, как будет выглядеть новая "Нива"
"АвтоВАЗ" провел презентацию новой модели.
«АвтоВАЗ», принадлежащий компании Renault, на проходящем сейчас Московском автосалоне представил свой новый концепт 4×4 Vision. В таком стиле создадут внедорожник Lada Niva 4×4 нового поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
4×4 Vision Concept – это работа англичанина Стива Маттина, главного дизайнера «АвтоВАЗа», и его команды. Ранее они уже создали несколько интересных новинок, в том числе XRay и Vesta.
Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что между концептом 4×4 Vision и «Нивой», которая сейчас выпускается, есть кое-что общее. Например, форма капота и заднего крыла. Но в целом же концепт выглядит совершенно иначе, чем Niva 4×4 текущего поколения. Обращают на себя внимание большие 21-дюймовые колесные диски и задние светодиодные фонари.
Пока технической информации об этом концепте очень мало. Известно, что он построен на «специальной платформе». Он значительно короче, чем Renault Duster и имеет более высокую подвеску. Какой двигатель находится под капотом – загадка. Возможно, у серийной версии мотор будет работать с автоматической коробкой передач.
Читайте также: На тестах засняли обновленный Jaguar XE
Фотографии салона свидетельствуют, что Lada Niva 4×4 нового поколения будет значительно комфортней и роскошней, чем та «Нива», к которой привыкли многие автолюбители стран Восточной Европы.
«АвтоВАЗ», принадлежащий компании Renault, на проходящем сейчас Московском автосалоне представил свой новый концепт 4×4 Vision. В таком стиле создадут внедорожник Lada Niva 4×4 нового поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
4×4 Vision Concept – это работа англичанина Стива Маттина, главного дизайнера «АвтоВАЗа», и его команды. Ранее они уже создали несколько интересных новинок, в том числе XRay и Vesta.
Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что между концептом 4×4 Vision и «Нивой», которая сейчас выпускается, есть кое-что общее. Например, форма капота и заднего крыла. Но в целом же концепт выглядит совершенно иначе, чем Niva 4×4 текущего поколения. Обращают на себя внимание большие 21-дюймовые колесные диски и задние светодиодные фонари.
Пока технической информации об этом концепте очень мало. Известно, что он построен на «специальной платформе». Он значительно короче, чем Renault Duster и имеет более высокую подвеску. Какой двигатель находится под капотом – загадка. Возможно, у серийной версии мотор будет работать с автоматической коробкой передач.
Читайте также: На тестах засняли обновленный Jaguar XE
Фотографии салона свидетельствуют, что Lada Niva 4×4 нового поколения будет значительно комфортней и роскошней, чем та «Нива», к которой привыкли многие автолюбители стран Восточной Европы.
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