Раздел: Авто
Известная модель Audi вернется на рынок
Производитель выпустит 40 экземпляров с механической КПП.
Американское подразделение машиностроителя решило отметить отказ от производства машин с "механикой" выпуском специальной серии седана A4, которая получила название Ultra Sport Edition, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Отмечается, что автомобиль будет выпущен ограниченной серией в 40 шт., каждый из которых оснащен механической коробкой передач, светодиодной головной оптикой и премиальной аудиосистемой Bang & Olufsen. Кроме того, автомобили выполнены в дизайне «горячего» седана Audi S4.
Седаны Audi A4 серии Ultra Sport Edition получили цвет Quantum Gray, который ранее никогда не предлагался для модели, с декоративными вставками темно-титанового цвета. Отдельные внешние элементы выполнены из углепластика.
Читайте также: Toyota готовит Cross-версию для европейской модели Corolla
В список опций американской особой модификации A4 войдут стальные накладки на педали, механизм руля с переменным передаточным отношением, адаптивная регулируемая подвеска, спортивные кресла, отделка салона кожей и алькантарой, а также 19-дюймовые диски колес и карбоновые элементы отделки салона от RS 4 Avant.
Читайте также: Стало известно, как будет выглядеть новая "Нива"
Полный пакет опций оценивается в 6,8 тыс. долл.
Американское подразделение машиностроителя решило отметить отказ от производства машин с "механикой" выпуском специальной серии седана A4, которая получила название Ultra Sport Edition, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Отмечается, что автомобиль будет выпущен ограниченной серией в 40 шт., каждый из которых оснащен механической коробкой передач, светодиодной головной оптикой и премиальной аудиосистемой Bang & Olufsen. Кроме того, автомобили выполнены в дизайне «горячего» седана Audi S4.
Седаны Audi A4 серии Ultra Sport Edition получили цвет Quantum Gray, который ранее никогда не предлагался для модели, с декоративными вставками темно-титанового цвета. Отдельные внешние элементы выполнены из углепластика.
Читайте также: Toyota готовит Cross-версию для европейской модели Corolla
В список опций американской особой модификации A4 войдут стальные накладки на педали, механизм руля с переменным передаточным отношением, адаптивная регулируемая подвеска, спортивные кресла, отделка салона кожей и алькантарой, а также 19-дюймовые диски колес и карбоновые элементы отделки салона от RS 4 Avant.
Читайте также: Стало известно, как будет выглядеть новая "Нива"
Полный пакет опций оценивается в 6,8 тыс. долл.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
421
0
Также советуем посмотреть
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
Оставьте свой комментарий