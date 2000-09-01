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Раздел: Авто  
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Известная модель Audi вернется на рынок

Известная модель Audi вернется на рынок Производитель выпустит 40 экземпляров с механической КПП.

Американское подразделение машиностроителя решило отметить отказ от производства машин с "механикой" выпуском специальной серии седана A4, которая получила название Ultra Sport Edition, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Отмечается, что автомобиль будет выпущен ограниченной серией в 40 шт., каждый из которых оснащен механической коробкой передач, светодиодной головной оптикой и премиальной аудиосистемой Bang & Olufsen. Кроме того, автомобили выполнены в дизайне «горячего» седана Audi S4.

Седаны Audi A4 серии Ultra Sport Edition получили цвет Quantum Gray, который ранее никогда не предлагался для модели, с декоративными вставками темно-титанового цвета. Отдельные внешние элементы выполнены из углепластика.
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В список опций американской особой модификации A4 войдут стальные накладки на педали, механизм руля с переменным передаточным отношением, адаптивная регулируемая подвеска, спортивные кресла, отделка салона кожей и алькантарой, а также 19-дюймовые диски колес и карбоновые элементы отделки салона от RS 4 Avant.

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Полный пакет опций оценивается в 6,8 тыс. долл.

Известная модель Audi вернется на рынок
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 Теги: Audi, седан, A4

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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