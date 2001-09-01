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Раздел: Авто  
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Стали известны подробности о новой модели McLaren

Стали известны подробности о новой модели McLaren Автомобиль получит рекордную мощность.

Майк Флюитт руководитель McLaren открыл некоторые детали про супергибрид. Новая супер скоростная модель Speedtail получит силовой агрегат, мощность которого превзойдет 1000 л.с, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Основой агрегата станет твин-турбо «восьмерка», а электрическая часть силовой установки будет реализована иначе, нежели в P1.

В суперлинейке Ultimate Series, обсуждаемая модель Speedtail выступит в роли логичной преемницы нашумевшей F1. Как сообщается, обсуждаемая модель обзаведется полностью карбоновым кузовом с превосходными аэродинамическими свойствами.

По инсайдерской информации, максимум скорости Speedtail зафиксирован на отметке 391 км/ч. Создатели собственно и не ставили задачи на рекорды скорости.

В данной линейке будет сделан основной акцент на комфорт и простую управляемость.

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Всего планируется выпустить 106 автомобилей McLaren Speedtail. И хотя стоимость машины заоблачная - 1,6 млн фунтов стерлингов, все экземпляры уже предоплачены
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 Теги: McLaren, новинка

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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