Раздел: Авто
Новую модель Mercedes-Benz впервые засняли без камуфляжа
Автомобиль будет представлен до конца года.
Mercedes-Benz вывел на финальные тесты новое поколение GLE. Фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль, когда он был почти без камуфляжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ожидается, что премьера новинки состоится к концу текущего года, скорее всего, на Парижском мотор-шоу. Модель будет конкурировать с BMW X6.
Судя по снимкам, автомобиль будет отличаться более спортивным дизайном, новыми фонарями, пересмотренным бампером и другой выхлопной системой. В салоне появятся два дисплея диаметром 12,3 дюйма, они заменят привычную приборную панель.
Кроме того, модель будет оснащаться новой мультимедийной системой Mercedes-Benz User Experience с искусственным интеллектом, который способен самообучаться.
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Построят паркетник на архитектуре MHA, которую также применяли при создании нового E-Class. Моторная гамма будет состоять из бензиновых, дизельных, а со временем и гибридных силовых агрегатов.
Mercedes-Benz вывел на финальные тесты новое поколение GLE. Фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль, когда он был почти без камуфляжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ожидается, что премьера новинки состоится к концу текущего года, скорее всего, на Парижском мотор-шоу. Модель будет конкурировать с BMW X6.
Судя по снимкам, автомобиль будет отличаться более спортивным дизайном, новыми фонарями, пересмотренным бампером и другой выхлопной системой. В салоне появятся два дисплея диаметром 12,3 дюйма, они заменят привычную приборную панель.
Кроме того, модель будет оснащаться новой мультимедийной системой Mercedes-Benz User Experience с искусственным интеллектом, который способен самообучаться.
Читайте также: В Германии начали собирать новый Porsche Macan
Построят паркетник на архитектуре MHA, которую также применяли при создании нового E-Class. Моторная гамма будет состоять из бензиновых, дизельных, а со временем и гибридных силовых агрегатов.
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