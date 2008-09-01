Volvo разработала инновационные самосвалы

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В грузовике установлены два электрических двигателя.

Грузовик весит около 27 т. и может проехать без подзарядки 200 км.

Автомобиль с электрической силовой установкой появится в 2019 г. по цене от 35 000 до 40 000 долларов США.