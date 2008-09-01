Раздел: Авто
Volvo разработала инновационные самосвалы
Автомобили будут ездить без водителя.
На протяжении десяти недель шведская компания будет испытывать тяжелую специальную технику с электрическими моторами и автопилотом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Volvo Group начала испытания специальной тяжелой техники, оснащенной электрическими двигателями и системами автоматического управления. Тесты, которые продлятся 10 недель, стартовали на территории карьера Викан-Кросс неподалеку от шведского Гетеборга.
Испытательный парк состоит из восьми электрических карьерных беспилотных самосвалов HX2 на электрической тяге, 70-тонного экскаватора EX1 c дизель-электрической установкой, а также гибридного прототипа фронтального погрузчика LX1. Главная задача инженеров заключается в снижении количества вредных выбросов во время испытаний, а также снижения затрат на эксплуатацию техники примерно на четверть.
Ранее компании Volvo Trucks и шведский утилизатор отходов Renovo приступили к испытаниям мусоровоза с системами автоматического управления. Беспилотник построен на базе грузовика Volvo FM 330, который оборудовали GPS-навигатором, системой сенсоров и оптическим лазерным дальномером LiDAR.
Когда мусоровоз впервые отправляется в неизвестную для себя местность, то управляется водителем, однако система запоминает окружающую обстановку, формируя виртуальную карту с расположением мусорных баков.
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После этого автомобиль может уже самостоятельно передвигаться от точки до точки. При этом автопилот способен обнаруживать непредвиденные препятствия на дороге и вмешиваться в рулевое управление, чтобы объехать их.
На протяжении десяти недель шведская компания будет испытывать тяжелую специальную технику с электрическими моторами и автопилотом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Volvo Group начала испытания специальной тяжелой техники, оснащенной электрическими двигателями и системами автоматического управления. Тесты, которые продлятся 10 недель, стартовали на территории карьера Викан-Кросс неподалеку от шведского Гетеборга.
Испытательный парк состоит из восьми электрических карьерных беспилотных самосвалов HX2 на электрической тяге, 70-тонного экскаватора EX1 c дизель-электрической установкой, а также гибридного прототипа фронтального погрузчика LX1. Главная задача инженеров заключается в снижении количества вредных выбросов во время испытаний, а также снижения затрат на эксплуатацию техники примерно на четверть.
Ранее компании Volvo Trucks и шведский утилизатор отходов Renovo приступили к испытаниям мусоровоза с системами автоматического управления. Беспилотник построен на базе грузовика Volvo FM 330, который оборудовали GPS-навигатором, системой сенсоров и оптическим лазерным дальномером LiDAR.
Когда мусоровоз впервые отправляется в неизвестную для себя местность, то управляется водителем, однако система запоминает окружающую обстановку, формируя виртуальную карту с расположением мусорных баков.
Читайте также: Новую модель Mercedes-Benz впервые засняли без камуфляжа
После этого автомобиль может уже самостоятельно передвигаться от точки до точки. При этом автопилот способен обнаруживать непредвиденные препятствия на дороге и вмешиваться в рулевое управление, чтобы объехать их.
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