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Раздел: Авто  
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Фотошпионы рассекретили дизайн нового Mercedes-Benz GLE

Фотошпионы рассекретили дизайн нового Mercedes-Benz GLEОжидается, что премьера новинки состоится к концу ткущего года, скорее всего, на Парижском мотор-шоу.

Mercedes-Benz вывел на финальные тесты новое поколение GLE. Фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль, когда он был почти без камуфляжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Ожидается, что премьера новинки состоится к концу ткущего года, скорее всего, на Парижском мотор-шоу. Модель будет конкурировать с BMW X6.

Судя по снимкам, автомобиль будет отличаться более спортивным дизайном, новыми фонарями, пересмотренным бампером и другой выхлопной системой. В салоне появятся два дисплея диаметром 12,3 дюйма, они заменят привычную приборную панель.

Кроме того, модель будет оснащаться новой мультимедийной системой Mercedes-Benz User Experience с искусственным интеллектом, который способен самообучаться.

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Построят паркетник на архитектуре MHA, которую также применяли при создании нового E-Class. Моторная гамма будет состоять из бензиновых, дизельных, а со временем и гибридных силовых агрегатов.
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 Теги: Mercedes-Benz GLE, дизайн, фото, тесты

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Сегодня, 11:47 » Автор: Алена Шимко
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