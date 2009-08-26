Раздел: Авто
В Сети появились подробности о новом Mercedes-Benz W 177
Авто получит невероятно прочный каркас, оригинальный дизайн, а также продвинутую мультимедийную систему.
В начале 2018 года стало известно о том, что Mercedes-Benz выпускает новую машину А класса W 177, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Данная модель автомобиля будет отличаться от предыдущих версий невероятно прочным каркасом, оригинальным дизайном, а также продвинутой мультимедийной системой.
МФЦ также остаются несущие платформой, но в новой версии появились некоторые изменения, внесли использования алюминия в конструкции. Что касаемо габаритов авто хэтчбек увеличил свои размеры, и багажник стал на порядок вместительней.
Базовая модель, выпускаемая производителем, переднеприводная если у владельца есть желание, то можно установить полноприводную систему. Одной из инновационных особенностей машины считается наличие автопилота.
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Данная функция позволяет удерживать дистанцию между автомобилями и перестраиваться на скорости 210 км.ч.
В начале 2018 года стало известно о том, что Mercedes-Benz выпускает новую машину А класса W 177, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Данная модель автомобиля будет отличаться от предыдущих версий невероятно прочным каркасом, оригинальным дизайном, а также продвинутой мультимедийной системой.
МФЦ также остаются несущие платформой, но в новой версии появились некоторые изменения, внесли использования алюминия в конструкции. Что касаемо габаритов авто хэтчбек увеличил свои размеры, и багажник стал на порядок вместительней.
Базовая модель, выпускаемая производителем, переднеприводная если у владельца есть желание, то можно установить полноприводную систему. Одной из инновационных особенностей машины считается наличие автопилота.
Читайте также: В Сети появились новые изображения Mercedes-Benz GLE
Данная функция позволяет удерживать дистанцию между автомобилями и перестраиваться на скорости 210 км.ч.
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