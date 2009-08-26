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Раздел: Авто  
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В Сети появились подробности о новом Mercedes-Benz W 177

В Сети появились подробности о новом Mercedes-Benz W 177Авто получит невероятно прочный каркас, оригинальный дизайн, а также продвинутую мультимедийную систему.

В начале 2018 года стало известно о том, что Mercedes-Benz выпускает новую машину А класса W 177, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Данная модель автомобиля будет отличаться от предыдущих версий невероятно прочным каркасом, оригинальным дизайном, а также продвинутой мультимедийной системой.

МФЦ также остаются несущие платформой, но в новой версии появились некоторые изменения, внесли использования алюминия в конструкции. Что касаемо габаритов авто хэтчбек увеличил свои размеры, и багажник стал на порядок вместительней.

Базовая модель, выпускаемая производителем, переднеприводная если у владельца есть желание, то можно установить полноприводную систему. Одной из инновационных особенностей машины считается наличие автопилота.

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Данная функция позволяет удерживать дистанцию между автомобилями и перестраиваться на скорости 210 км.ч.
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 Теги: Mercedes-Benz W 177, Mercedes-Benz, А-Class

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Сегодня, 13:24 » Автор: Алена Шимко
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