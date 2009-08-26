Раздел: Авто
Названы действенные способы сэкономить топливо
Цена на топливо продолжает расти, а расход машин просто так не сокращается.
Автоэксперты составили ТОП-3 самых действенных способа экономии топлива, которые позволят тратить немного меньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Возглавили ТОП-3 плавные разгоны и торможения. В зависимости от манеры езды, расход топлива авто может расти или становиться меньше, а в ПТС указан минимальный расход при оптимальном вождении.
Более плавная и размеренная езда, переключение передач при оптимальных оборотах позволить сократить потребление топлива на несколько литров.
Второе место в рейтинге занял способ выбора оптимального маршрута. В первую очередь следует избегать подъемы, частые перекрестки со светофорами и плохое покрытие дороги. Автоэксперты советуют выбирать более длинный путь по трассе, а не извилистую проселочную дорогу, поскольку первая окажется экономнее.
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Замыкает ТОП-3 реальных способа экономии топлива заправка на проверенных АЗС. Важно быть уверенным в качестве топлива, поскольку некачественный бензин обеспечит большой расход, а также может повредить мотор.
Автоэксперты составили ТОП-3 самых действенных способа экономии топлива, которые позволят тратить немного меньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Возглавили ТОП-3 плавные разгоны и торможения. В зависимости от манеры езды, расход топлива авто может расти или становиться меньше, а в ПТС указан минимальный расход при оптимальном вождении.
Более плавная и размеренная езда, переключение передач при оптимальных оборотах позволить сократить потребление топлива на несколько литров.
Второе место в рейтинге занял способ выбора оптимального маршрута. В первую очередь следует избегать подъемы, частые перекрестки со светофорами и плохое покрытие дороги. Автоэксперты советуют выбирать более длинный путь по трассе, а не извилистую проселочную дорогу, поскольку первая окажется экономнее.
Читайте также: Названы действенные способы быстрого избавления от головной боли
Замыкает ТОП-3 реальных способа экономии топлива заправка на проверенных АЗС. Важно быть уверенным в качестве топлива, поскольку некачественный бензин обеспечит большой расход, а также может повредить мотор.
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