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Раздел: Авто  
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Названы действенные способы сэкономить топливо

Названы действенные способы сэкономить топливоЦена на топливо продолжает расти, а расход машин просто так не сокращается.

Автоэксперты составили ТОП-3 самых действенных способа экономии топлива, которые позволят тратить немного меньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Возглавили ТОП-3 плавные разгоны и торможения. В зависимости от манеры езды, расход топлива авто может расти или становиться меньше, а в ПТС указан минимальный расход при оптимальном вождении.

Более плавная и размеренная езда, переключение передач при оптимальных оборотах позволить сократить потребление топлива на несколько литров.

Второе место в рейтинге занял способ выбора оптимального маршрута. В первую очередь следует избегать подъемы, частые перекрестки со светофорами и плохое покрытие дороги. Автоэксперты советуют выбирать более длинный путь по трассе, а не извилистую проселочную дорогу, поскольку первая окажется экономнее.

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Замыкает ТОП-3 реальных способа экономии топлива заправка на проверенных АЗС. Важно быть уверенным в качестве топлива, поскольку некачественный бензин обеспечит большой расход, а также может повредить мотор.
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 Теги: бензин, топливо, экономия

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Сегодня, 16:33 » Автор: Алена Шимко
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