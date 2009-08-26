» » Tesla готовит к премьере таинственный автомобиль
Раздел: Авто  
0

Tesla готовит к премьере таинственный автомобиль

Tesla готовит к премьере таинственный автомобильПроизводитель разослал приглашения на грядущее мероприятие.

К выставке коллекционных автомобилей Grand Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария, с 6 по 9 сентябре текущего года, компания Tesla подготовила «сюрприз» - презентацию нового автомобиля. По предварительной информации, это будет серийный вариант Tesla Roadster.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Сайт Electrek сообщает, что производитель разослал приглашения на грядущее мероприятие некоторым клиентам, а также организовал розыгрыш двух VIP-билетов, итоги которого будут подведены 1 сентября. Больше никакой информации о «мистической» новинке не сообщается.

Прототип Tesla Roadster нового поколения представили в ноябре прошлого года. Двухдверку оснастили тремя электромоторами - два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один - передней, суммарная отдача которых пока не называется. Питаются моторы от батареи емкостью 250 киловатт-часов.

С места до 60 миль в час (96 километров в час) Roadster разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость - свыше 400 километров в час.

Читайте также: Tesla готовится к премьере нового электрокара Model 3

Также на Grand Basel представят макет автомобиля, созданный по оригинальной спецификации итальянского промышленного дизайнера Джио Понти. В 1953 году концепцию под названием Diamond Line посчитали слишком радикальной, однако позднее отдельные ее элементы нашли воплощение в серийных машинах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Tesla, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
     509
     0

Похожие новости по теме

Маск пообещал сделать новый Roadster еще быстрее Маск пообещал сделать новый Roadster еще быстрее

Руководитель «Теслы» Илон Маск пообещал сделать спорткар Roadster нового поколения еще быстрее.

Tesla показала фото нового скоростного родстера Tesla показала фото нового скоростного родстера

Второе поколение Tesla Roadster планируют выпустить в 2020 году.

Tesla Motors разгонит свои электромобили ещё сильнее Tesla Motors разгонит свои электромобили ещё сильнее

Tesla Motors готовит приятный сюрприз для владельцев Tesla Mosel S P100D и Tesla Model X P100D в спецификации Ludicrous.

Tesla Motors провела презентацию своего нового автомобиля Tesla Motors провела презентацию своего нового автомобиля

Прототип седана представил глава компании Илон Маск.

Tesla готовится к премьере нового электрокара Model 3 Tesla готовится к премьере нового электрокара Model 3

Стоимость электрокара составит 35 тысяч долларов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх