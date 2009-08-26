Раздел: Авто
Tesla готовит к премьере таинственный автомобиль
Производитель разослал приглашения на грядущее мероприятие.
К выставке коллекционных автомобилей Grand Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария, с 6 по 9 сентябре текущего года, компания Tesla подготовила «сюрприз» - презентацию нового автомобиля. По предварительной информации, это будет серийный вариант Tesla Roadster.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Сайт Electrek сообщает, что производитель разослал приглашения на грядущее мероприятие некоторым клиентам, а также организовал розыгрыш двух VIP-билетов, итоги которого будут подведены 1 сентября. Больше никакой информации о «мистической» новинке не сообщается.
Прототип Tesla Roadster нового поколения представили в ноябре прошлого года. Двухдверку оснастили тремя электромоторами - два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один - передней, суммарная отдача которых пока не называется. Питаются моторы от батареи емкостью 250 киловатт-часов.
С места до 60 миль в час (96 километров в час) Roadster разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость - свыше 400 километров в час.
Читайте также: Tesla готовится к премьере нового электрокара Model 3
Также на Grand Basel представят макет автомобиля, созданный по оригинальной спецификации итальянского промышленного дизайнера Джио Понти. В 1953 году концепцию под названием Diamond Line посчитали слишком радикальной, однако позднее отдельные ее элементы нашли воплощение в серийных машинах.
К выставке коллекционных автомобилей Grand Basel, которая пройдет в Базеле, Швейцария, с 6 по 9 сентябре текущего года, компания Tesla подготовила «сюрприз» - презентацию нового автомобиля. По предварительной информации, это будет серийный вариант Tesla Roadster.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Сайт Electrek сообщает, что производитель разослал приглашения на грядущее мероприятие некоторым клиентам, а также организовал розыгрыш двух VIP-билетов, итоги которого будут подведены 1 сентября. Больше никакой информации о «мистической» новинке не сообщается.
Прототип Tesla Roadster нового поколения представили в ноябре прошлого года. Двухдверку оснастили тремя электромоторами - два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один - передней, суммарная отдача которых пока не называется. Питаются моторы от батареи емкостью 250 киловатт-часов.
С места до 60 миль в час (96 километров в час) Roadster разгоняется за 1,9 секунды. Максимальная скорость - свыше 400 километров в час.
Читайте также: Tesla готовится к премьере нового электрокара Model 3
Также на Grand Basel представят макет автомобиля, созданный по оригинальной спецификации итальянского промышленного дизайнера Джио Понти. В 1953 году концепцию под названием Diamond Line посчитали слишком радикальной, однако позднее отдельные ее элементы нашли воплощение в серийных машинах.
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