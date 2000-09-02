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Раздел: Авто  
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Из Lego сделали копию Bugatti Chiron

Из Lego сделали копию Bugatti ChironСходство с реальным гиперкаром поражает!

Bugatti Chiron из кирпичиков конструктора, который по размерам повторяет реальное авто? Да! Ещё более впечатляет другое - это чудо едет.
Bugatti Chiron из деталек Lego Technic - какое-то поистине это инженерное чудо.

Об этом пишет Хроника.инфо .

Такой Bugatti Chiron состоит из 1 000 000 элементов конструктора пластмассового. Игрушечный вариант точно даже получил активный задний спойлер, «нормальные» спидометр и фонари. Удивительно!

В движение аппарат приводится сразу массой моторчиков Lego Technic - их (!) 2 304. Помним ещё про 4 032 шестерёнок и 2 016 осей Lego Technic. Общая итоговая отдача по мощности составляет 5,3 лошадиных силы. Реплика, весящая 1,5 тонны, как говорят, достигает почти 20 км/ч. Конечно, "Широн" настоящий совершенно в иной лиге играет. Но ведь мы имеем дело с игрушкой, по сути!

Разработки и сборка заняли вместе более 13 000 часов. Другими словами, если бы один человек предпринял попытку всё сделать самому по проекту, ему потребовалось бы почти полтора года, чтобы закончить дело - без перерывов на сон и еду.

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«Бугатти» даже проверил готовый продукт на трассе, посадив за руль экс-победителя марафона в Ле-Мане Энди Уоллеса.
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 Теги: Lego, Bugatti Chiron

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Вчера, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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