Раздел: Авто
Из Lego сделали копию Bugatti Chiron
Сходство с реальным гиперкаром поражает!
Bugatti Chiron из кирпичиков конструктора, который по размерам повторяет реальное авто? Да! Ещё более впечатляет другое - это чудо едет.
Bugatti Chiron из деталек Lego Technic - какое-то поистине это инженерное чудо.
Об этом пишет Хроника.инфо .
Такой Bugatti Chiron состоит из 1 000 000 элементов конструктора пластмассового. Игрушечный вариант точно даже получил активный задний спойлер, «нормальные» спидометр и фонари. Удивительно!
В движение аппарат приводится сразу массой моторчиков Lego Technic - их (!) 2 304. Помним ещё про 4 032 шестерёнок и 2 016 осей Lego Technic. Общая итоговая отдача по мощности составляет 5,3 лошадиных силы. Реплика, весящая 1,5 тонны, как говорят, достигает почти 20 км/ч. Конечно, "Широн" настоящий совершенно в иной лиге играет. Но ведь мы имеем дело с игрушкой, по сути!
Разработки и сборка заняли вместе более 13 000 часов. Другими словами, если бы один человек предпринял попытку всё сделать самому по проекту, ему потребовалось бы почти полтора года, чтобы закончить дело - без перерывов на сон и еду.
Читайте также: Украинцам предложили "копию" Bugatti Chiron от Lego
«Бугатти» даже проверил готовый продукт на трассе, посадив за руль экс-победителя марафона в Ле-Мане Энди Уоллеса.
Bugatti Chiron из кирпичиков конструктора, который по размерам повторяет реальное авто? Да! Ещё более впечатляет другое - это чудо едет.
Bugatti Chiron из деталек Lego Technic - какое-то поистине это инженерное чудо.
Об этом пишет Хроника.инфо .
Такой Bugatti Chiron состоит из 1 000 000 элементов конструктора пластмассового. Игрушечный вариант точно даже получил активный задний спойлер, «нормальные» спидометр и фонари. Удивительно!
В движение аппарат приводится сразу массой моторчиков Lego Technic - их (!) 2 304. Помним ещё про 4 032 шестерёнок и 2 016 осей Lego Technic. Общая итоговая отдача по мощности составляет 5,3 лошадиных силы. Реплика, весящая 1,5 тонны, как говорят, достигает почти 20 км/ч. Конечно, "Широн" настоящий совершенно в иной лиге играет. Но ведь мы имеем дело с игрушкой, по сути!
Разработки и сборка заняли вместе более 13 000 часов. Другими словами, если бы один человек предпринял попытку всё сделать самому по проекту, ему потребовалось бы почти полтора года, чтобы закончить дело - без перерывов на сон и еду.
Читайте также: Украинцам предложили "копию" Bugatti Chiron от Lego
«Бугатти» даже проверил готовый продукт на трассе, посадив за руль экс-победителя марафона в Ле-Мане Энди Уоллеса.
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