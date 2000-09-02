» » Производство Ford будут контролировать квадрокоптеры
Раздел: Авто  
0

Производство Ford будут контролировать квадрокоптеры

Производство Ford будут контролировать квадрокоптеры Летающие дроны запустили на автомобильном заводе.

Всерьёз задумавшись было принято решение внедрить в штат - летающие дроны. Ранее все работы по тех.обслуживанию лежали на плечах сотрудников, при этом использовались автоматизированные платформ-подъёмники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Все работы проходили на высоте сорок метров, более того, чтобы осмотреть каждую зону нужно было практически двенадцать часов времени и труда.

В начале сотрудники просто пошутили, что такую работу можно было возложить на работов, но как раз-таки эта идея поддотлкнула на мысль внедрения дронов.

Теперь дроны-инспекторы будут осматривать высотные конструкции, что намного обезопасит сотрудников от несчастных случаев, а также сэкономит время.

Читайте также: ВСУ получили инновационные вездеходные автобусы

В дроны установлены видеокамеры с помощью которых можно легко осматривать все конструкции до мелочей, захватывая даже крышу и трубы. Благодаря новшеству проверки можно участить, более того производство приостанавливать нельзя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford, дроны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     110
     0

Похожие новости по теме

ВСУ получили инновационные вездеходные автобусы ВСУ получили инновационные вездеходные автобусы

Транспорт создан на основе грузовиков MAN.

Ford предлагает оснастить дроны номерами Ford предлагает оснастить дроны номерами

Световые сигналы можно расшифровать с помощью камеры.

Швейцария планирует усилить контроль беспилотников Швейцария планирует усилить контроль беспилотников

Служба будет контролировать и регистрировать дроны.

Дроны помогут киевским полицейским следить за пробками Дроны помогут киевским полицейским следить за пробками

Патрульная полиция планирует отслеживать пробки на дорогах Киева при помощи дронов.

КрАСЗ прекратил сборку автомобилей КрАСЗ прекратил сборку автомобилей

Также втрое будут сокращены сотрудники.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх