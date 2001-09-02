Раздел: Авто
Польские водители смогут ездить без прав
Водительское удостоверение будет не обязательно возить с собой.
Со следующего месяца водители в Польше смогут не возить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Всю необходимую информацию полиция сможет получить из базы данных, используя новое оборудование, которым будут оснащены полицейские авто.
Водителям будет необходимо иметь документы подтверждающие личность, а на автомобиле должны быть государственные номерные знаки.
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Работа над новой системой ведется уже несколько лет. Главная задача специалистов – обеспечить безопасность данных водителей и привести систему в соответствие с новыми правилами ЕС защиты персональных данных (GDPR).
Со следующего месяца водители в Польше смогут не возить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Всю необходимую информацию полиция сможет получить из базы данных, используя новое оборудование, которым будут оснащены полицейские авто.
Водителям будет необходимо иметь документы подтверждающие личность, а на автомобиле должны быть государственные номерные знаки.
Читайте также: Производство Ford будут контролировать квадрокоптеры
Работа над новой системой ведется уже несколько лет. Главная задача специалистов – обеспечить безопасность данных водителей и привести систему в соответствие с новыми правилами ЕС защиты персональных данных (GDPR).
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