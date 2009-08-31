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Раздел: Авто  
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General Motors анонсировал улучшенную линейку Cadillac Escalade 2018

General Motors анонсировал улучшенную линейку Cadillac Escalade 2018 Внешность модели осталась прежней, поскольку производитель уверен в авто.

Новая линейка Cadillac Escalade призвана развеять устоявшееся мнение о внедорожнике: он привлекателен лишь состоятельным людям старшего поколения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Специалисты General Motors разработали обновление с расчетом на новую аудиторию, сделав модель более элитной.

Cadillac Escalade 2018 получил инновационный комплекс мультимедиа, пакет безопасности, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, установлены новые LED-фонари, система подогрева/охлаждения передних колес, диски 20 или 22R.
General Motors представил улучшенную линейку Cadillac Escalade 2018 (ФОТО)
Моторная линейка внедорожника Cadillac Escalade пополнилась двигателем V8 объемом 6,2 литра с отдачей в 409 «лошадей» и коробкой-автомат на десять скоростей.

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Внешность модели осталась прежней, поскольку производитель уверен в авто.
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 Теги: General Motors, Cadillac

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Сегодня, 10:51 » Автор: Татьяна Ларина
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