Раздел: Авто
General Motors анонсировал улучшенную линейку Cadillac Escalade 2018
Внешность модели осталась прежней, поскольку производитель уверен в авто.
Новая линейка Cadillac Escalade призвана развеять устоявшееся мнение о внедорожнике: он привлекателен лишь состоятельным людям старшего поколения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Специалисты General Motors разработали обновление с расчетом на новую аудиторию, сделав модель более элитной.
Cadillac Escalade 2018 получил инновационный комплекс мультимедиа, пакет безопасности, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, установлены новые LED-фонари, система подогрева/охлаждения передних колес, диски 20 или 22R.
General Motors представил улучшенную линейку Cadillac Escalade 2018 (ФОТО)
Моторная линейка внедорожника Cadillac Escalade пополнилась двигателем V8 объемом 6,2 литра с отдачей в 409 «лошадей» и коробкой-автомат на десять скоростей.
Читайте также: Украинская полиция будет ездить на Cadillac Escalade
Внешность модели осталась прежней, поскольку производитель уверен в авто.
Новая линейка Cadillac Escalade призвана развеять устоявшееся мнение о внедорожнике: он привлекателен лишь состоятельным людям старшего поколения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Специалисты General Motors разработали обновление с расчетом на новую аудиторию, сделав модель более элитной.
Cadillac Escalade 2018 получил инновационный комплекс мультимедиа, пакет безопасности, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, установлены новые LED-фонари, система подогрева/охлаждения передних колес, диски 20 или 22R.
General Motors представил улучшенную линейку Cadillac Escalade 2018 (ФОТО)
Моторная линейка внедорожника Cadillac Escalade пополнилась двигателем V8 объемом 6,2 литра с отдачей в 409 «лошадей» и коробкой-автомат на десять скоростей.
Читайте также: Украинская полиция будет ездить на Cadillac Escalade
Внешность модели осталась прежней, поскольку производитель уверен в авто.
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