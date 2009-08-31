Раздел: Авто
Как сохранить шины в рабочем состоянии дольше: советы экспертов
При деформации шин нет необходимости менять их.
Эксперты составили список рекомендаций, которые позволят сохранить покрышки в рабочем состоянии длительное время и не потратить последние средства для приобретения новой резины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Отмечается, что зимние покрышки можно покупать до наступления холодов. Автолюбители могут получить хорошую выгоду, если «помогут» дилерам в освобождении складов от остатков товарных запасов.
Часто автомобилисты приобретают шины, цена которых им приглянулась, либо те, которые они активно продвигаются в рекламе. Стоит знать, что новые шины отличаются от старых покрышек только ценниками, поэтому не стоит переплачивать.
Рисунок на протекторах шин позволяет покрышкам приобретать ряд разных свойств. «Липучки» дают хорошее сцепление, но из-за них шины быстро изнашиваются, а экономичная шина изготовлена из дешевого, но прочного материала, поэтому срок службы будет дольше, но маневренность на поворотах будет снижена.
Слабо накачанные шины являются причиной большого расхода горючего и ухудшения динамических параметров. Ряд автолюбителей сильно перекачивают шины, полагая, что благодаря этому они смогут сэкономить. Но следует знать, что каждое колесо имеет нагрузку, а высокая температура может стать причиной взрыва шины.
Читайте также: Советы автомобилистам: как правильно хранить шины
При деформации шин нет необходимости менять их. Можно просто съездить в автосервис, где устранят неполадки дешевле замены покрышки.
Эксперты составили список рекомендаций, которые позволят сохранить покрышки в рабочем состоянии длительное время и не потратить последние средства для приобретения новой резины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Отмечается, что зимние покрышки можно покупать до наступления холодов. Автолюбители могут получить хорошую выгоду, если «помогут» дилерам в освобождении складов от остатков товарных запасов.
Часто автомобилисты приобретают шины, цена которых им приглянулась, либо те, которые они активно продвигаются в рекламе. Стоит знать, что новые шины отличаются от старых покрышек только ценниками, поэтому не стоит переплачивать.
Рисунок на протекторах шин позволяет покрышкам приобретать ряд разных свойств. «Липучки» дают хорошее сцепление, но из-за них шины быстро изнашиваются, а экономичная шина изготовлена из дешевого, но прочного материала, поэтому срок службы будет дольше, но маневренность на поворотах будет снижена.
Слабо накачанные шины являются причиной большого расхода горючего и ухудшения динамических параметров. Ряд автолюбителей сильно перекачивают шины, полагая, что благодаря этому они смогут сэкономить. Но следует знать, что каждое колесо имеет нагрузку, а высокая температура может стать причиной взрыва шины.
Читайте также: Советы автомобилистам: как правильно хранить шины
При деформации шин нет необходимости менять их. Можно просто съездить в автосервис, где устранят неполадки дешевле замены покрышки.
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