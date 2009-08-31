Опубликован рейтинг самых безопасных автомобилей года

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С каждым годом в мире всё больше и больше продается гибридных автомобилей.

В Украине стартовали продажи нового Infiniti JX. Новый автомобиль – это комфортный и стильный семиместный кроссовер. В зависимости от комплектации, Infiniti оснащен разными системами безопасности, включая предотвращение от столкновений, поддержания дистанции до идущей впереди машины, предотвращение выхода из полосы движения,