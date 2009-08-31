Раздел: Авто
Опубликован рейтинг самых безопасных автомобилей года
Специалисты подготовили рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года по версии международных агентств дорожной безопасности.
В рамках данного рейтинга особое внимание уделялось проверке уровня повреждений при лобовом столкновении с частичным перекрытием водительской и пассажирской стороны, проверялась прочность крыши и степень обеспечения безопасности подголовниками автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Безопасность является одним из главных приоритетов большинства покупателей автомобилей. Конечно, цена, оснащение, дизайн, производительность и надежность важны при покупке нового автомобиля, но если автомобиль не поможет вам и вашей семье сохранить жизнь - это существенный минус.
Разумеется были проверены и системы активной безопасности, включая подушки безопасности, ремни с и без преднатяжителей, а также различные ассистенты водителю.
Первого места удостоился седан нового поколения Toyota Camry.
Данный автомобиль заработал пять звезд в каждом краш-тесте NHTSA. Помимо этого, японский автомобиль также заслуживает звание лучшего седана средних размеров, а также лучшего автомобиля в соотношении цена/качество. Данная модель отличается большим количеством активных систем безопасности уже в базовом оснащении. Камера заднего вида и Toyota Safety Sense P включены во все комплектации. Также в оснащение входит адаптивный круиз-контроль, система автоматической экстренной остановки, система предупреждения о выезде с занимаемой полосы и так далее.
Второе место достается также японскому автомобилю - Mazda CX-9.
Эта модель также зарабатывает по пять звезд практически во всех краш-тестах. Как и первая модель, автомобиль отличается широким списком штатного и дополнительного оборудования как в начальной версии, так и в более дорогих комплектациях. В списке систем активной безопасности можно заметить контроль за слепыми зонами, автоматическое экстренное торможения с любой скоростью, предупреждение о возможном столкновении при выезде со стоянки, камеру заднего вида, а также адаптивный круиз-контроль.
Еще одним безопасным седаном уже на третьем месте опять становится представитель японского автопрома.
Речь идет о Subaru WRX 2018 модельного года.
В WRX доступны многие усовершенствованные системы помощи водителю, такие как предупреждение о выезде из полосы движения, помощь в движении в заданной полосе, предупреждение о заднем поперечном движении, предупреждение лобового столкновения, автоматическое экстренное торможение, автоматическое торможение при заднем ходе, адаптивный круиз-контроль и телематика безопасности, а также фирменная система безопасности Subaru Starlink.
Доступный сегмент также может быть безопасным и попадает на четвертое место, о чем нам говорит модель южнокорейского производства - KIA Optima.
В 2018 году Kia добавляет в Optima больше стандартного оборудования для обеспечения безопасности. Список включает в себя датчики парковки, оповещение о заднем поперечном движении, камеру заднего обзора и мониторинг слепых зон. Также доступны несколько современных технологий безопасности, таких как система кругового обзора, предупреждение о выезде из полосы движения, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о возможном столкновении и автономное экстренное торможение.
MINI Cooper Countryman хорошо показал себя во всех краш-тестах IIHS.
Этот автомобиль также начал комплектоваться множеством стандартных систем безопасности.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых продаваемых в мире автомобилей
Компактная модель оснащается системой контроля усталостью водителю, адаптивным круиз-контролем, систему контроля за слепыми зонами, а также множество ассистентов водителю.
В рамках данного рейтинга особое внимание уделялось проверке уровня повреждений при лобовом столкновении с частичным перекрытием водительской и пассажирской стороны, проверялась прочность крыши и степень обеспечения безопасности подголовниками автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Безопасность является одним из главных приоритетов большинства покупателей автомобилей. Конечно, цена, оснащение, дизайн, производительность и надежность важны при покупке нового автомобиля, но если автомобиль не поможет вам и вашей семье сохранить жизнь - это существенный минус.
Разумеется были проверены и системы активной безопасности, включая подушки безопасности, ремни с и без преднатяжителей, а также различные ассистенты водителю.
Первого места удостоился седан нового поколения Toyota Camry.
Данный автомобиль заработал пять звезд в каждом краш-тесте NHTSA. Помимо этого, японский автомобиль также заслуживает звание лучшего седана средних размеров, а также лучшего автомобиля в соотношении цена/качество. Данная модель отличается большим количеством активных систем безопасности уже в базовом оснащении. Камера заднего вида и Toyota Safety Sense P включены во все комплектации. Также в оснащение входит адаптивный круиз-контроль, система автоматической экстренной остановки, система предупреждения о выезде с занимаемой полосы и так далее.
Второе место достается также японскому автомобилю - Mazda CX-9.
Эта модель также зарабатывает по пять звезд практически во всех краш-тестах. Как и первая модель, автомобиль отличается широким списком штатного и дополнительного оборудования как в начальной версии, так и в более дорогих комплектациях. В списке систем активной безопасности можно заметить контроль за слепыми зонами, автоматическое экстренное торможения с любой скоростью, предупреждение о возможном столкновении при выезде со стоянки, камеру заднего вида, а также адаптивный круиз-контроль.
Еще одним безопасным седаном уже на третьем месте опять становится представитель японского автопрома.
Речь идет о Subaru WRX 2018 модельного года.
В WRX доступны многие усовершенствованные системы помощи водителю, такие как предупреждение о выезде из полосы движения, помощь в движении в заданной полосе, предупреждение о заднем поперечном движении, предупреждение лобового столкновения, автоматическое экстренное торможение, автоматическое торможение при заднем ходе, адаптивный круиз-контроль и телематика безопасности, а также фирменная система безопасности Subaru Starlink.
Доступный сегмент также может быть безопасным и попадает на четвертое место, о чем нам говорит модель южнокорейского производства - KIA Optima.
В 2018 году Kia добавляет в Optima больше стандартного оборудования для обеспечения безопасности. Список включает в себя датчики парковки, оповещение о заднем поперечном движении, камеру заднего обзора и мониторинг слепых зон. Также доступны несколько современных технологий безопасности, таких как система кругового обзора, предупреждение о выезде из полосы движения, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о возможном столкновении и автономное экстренное торможение.
MINI Cooper Countryman хорошо показал себя во всех краш-тестах IIHS.
Этот автомобиль также начал комплектоваться множеством стандартных систем безопасности.
Читайте также: Опубликован рейтинг самых продаваемых в мире автомобилей
Компактная модель оснащается системой контроля усталостью водителю, адаптивным круиз-контролем, систему контроля за слепыми зонами, а также множество ассистентов водителю.
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