Раздел: Авто
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
Длина машины выросла на 65 миллиметров.
На открывшемся в пятницу, 31 августа, автосалоне в Ченгду китайское подразделение Hyundai представило обновленный кроссовер Tucson. Модель уже подверглась рестайлингу в Южной Корее, Европе и США, но китайский вариант получил совершенно иную, брутальную внешность в новом фирменном стиле.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Передняя оптика выполнена «двухэтажной». Угловатый передок оформлен по мотивам нового кроссовера Santa Fe и концепт-кара HDC-2 Grandmaster. Хотя есть и свои уникальные особенности: ближний и дальний свет размещен сверху, а обе секции оптики визуально объединены изогнутыми ходовыми огнями.
В задних фонарях появились фирменные «галочки», как у нового «Соляриса» и «Элантры», а сами фонари зрительно объединены горизонтальной светодиодной полосой. Общая длина машины выросла на 65 миллиметров - до 4545 миллиметров.
Интерьер в основном повторяет «российский» Tucson после обновления: здесь та же передняя панель и большой экран мультимедийной системы сверху.
В деталях при этом есть заметные отличия: это современная мультимедийная система с широкоформатным монитором и «виртуальный щиток» вместо обычных стрелочных приборов. Кроме того, отличается пульт управления климат-контролем и организация мест хранения на центральном тоннеле - перед селектором коробки передач обустроена закрывающаяся ниша.
Под капотом - исключительно турбомотор 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом». Базовый двухлитровый «атмосферник» отправлен в отставку. Привод - как передний, так и полный.
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Производством модели Tucson для китайского рынка занимается совместное предприятие с концерном BAIC Motor - Beijing Hyundai. Продажи обновленного кроссовера начнутся в сентябре.
На открывшемся в пятницу, 31 августа, автосалоне в Ченгду китайское подразделение Hyundai представило обновленный кроссовер Tucson. Модель уже подверглась рестайлингу в Южной Корее, Европе и США, но китайский вариант получил совершенно иную, брутальную внешность в новом фирменном стиле.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Передняя оптика выполнена «двухэтажной». Угловатый передок оформлен по мотивам нового кроссовера Santa Fe и концепт-кара HDC-2 Grandmaster. Хотя есть и свои уникальные особенности: ближний и дальний свет размещен сверху, а обе секции оптики визуально объединены изогнутыми ходовыми огнями.
В задних фонарях появились фирменные «галочки», как у нового «Соляриса» и «Элантры», а сами фонари зрительно объединены горизонтальной светодиодной полосой. Общая длина машины выросла на 65 миллиметров - до 4545 миллиметров.
Интерьер в основном повторяет «российский» Tucson после обновления: здесь та же передняя панель и большой экран мультимедийной системы сверху.
В деталях при этом есть заметные отличия: это современная мультимедийная система с широкоформатным монитором и «виртуальный щиток» вместо обычных стрелочных приборов. Кроме того, отличается пульт управления климат-контролем и организация мест хранения на центральном тоннеле - перед селектором коробки передач обустроена закрывающаяся ниша.
Под капотом - исключительно турбомотор 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом». Базовый двухлитровый «атмосферник» отправлен в отставку. Привод - как передний, так и полный.
Читайте также: Hyundai представила уникальную систему безопасности
Производством модели Tucson для китайского рынка занимается совместное предприятие с концерном BAIC Motor - Beijing Hyundai. Продажи обновленного кроссовера начнутся в сентябре.
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