Раздел: Авто
Volvo начала испытания беспилотных самосвалов
На карьере будут работать восемь компактных беспилотников HX2.
Компания Volvo Construction Equipment, специализирующая на разработке строительной техники, начала тестирование беспилотников и электрокаров на территории карьера Викан-Кросс вблизи Гетеборга. Цель 10-недельных испытаний - снижение выбросов вредных веществ на 95 процентов, а общих издержек на 25 процентов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Исследовательский проект, получивший название Electric Site, подразумевает максимальную автоматизацию рабочих процессов - от добычи и первичного дробления породы до ее перевозки. Для этого Volvo и ее основной клиент - строительная группа Skanska будут использовать прототипы автономных самосвалов, управляемый по кабелю гибридный экскаватор и дизель-электрический погрузчик.
Вместо трех тяжелых самосвалов, на карьере будут работать восемь компактных беспилотников HX2, оснащенных электромоторами, батареей и силовой электроникой, разработанной Volvo Group. Машины также оборудованы системой искусственного зрения, которая может различать препятствия на дороге и людей.
Читайте также: Volvo начала крупнейшие тесты беспилотных автомобилей
Помимо самосвалов, на производственной площадке будут использовать 70-тонный экскаватор EX1, укомплектованный дизель-электрической силовой установкой. Он управляется так же как обычный, однако подключен по кабелю к основной энергосистеме карьера. Погрузчик LX1 на 98 процентов состоит из новых деталей и на 50 процентов эффективнее машины с традиционным ДВС.
Компания Volvo Construction Equipment, специализирующая на разработке строительной техники, начала тестирование беспилотников и электрокаров на территории карьера Викан-Кросс вблизи Гетеборга. Цель 10-недельных испытаний - снижение выбросов вредных веществ на 95 процентов, а общих издержек на 25 процентов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Исследовательский проект, получивший название Electric Site, подразумевает максимальную автоматизацию рабочих процессов - от добычи и первичного дробления породы до ее перевозки. Для этого Volvo и ее основной клиент - строительная группа Skanska будут использовать прототипы автономных самосвалов, управляемый по кабелю гибридный экскаватор и дизель-электрический погрузчик.
Вместо трех тяжелых самосвалов, на карьере будут работать восемь компактных беспилотников HX2, оснащенных электромоторами, батареей и силовой электроникой, разработанной Volvo Group. Машины также оборудованы системой искусственного зрения, которая может различать препятствия на дороге и людей.
Читайте также: Volvo начала крупнейшие тесты беспилотных автомобилей
Помимо самосвалов, на производственной площадке будут использовать 70-тонный экскаватор EX1, укомплектованный дизель-электрической силовой установкой. Он управляется так же как обычный, однако подключен по кабелю к основной энергосистеме карьера. Погрузчик LX1 на 98 процентов состоит из новых деталей и на 50 процентов эффективнее машины с традиционным ДВС.
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