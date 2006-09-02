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Раздел: Авто  
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Стали известны особенности обновлённого Ford Kuga

Стали известны особенности обновлённого Ford KugaПаркетник получил затемнённую головную оптику.

Сегодня состоялся официальный дебют Ford Kuga в рестайлинговой модификации. Первые же фотографии новинки опубликовал в сети один из Китайских профильных изданий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на daily motor.

Как оказалось, паркетник получил затемнённую головную оптику, обновлённую радиаторную решётку и изящные вставки из хромированного материала на бамперах, багажнике и молдингах.

В интерьере присутствует светлая цветовая гамма. Кожаная обивка сидений выгодно подчёркивает стилистику в оформлении. Изюминкой передней панели стал сенсорный экран вертикальной ориентации с достаточно большой диагональю.

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Под капотом рестайлингового кроссовера может стоять полуторалитровый мотор на бензине с отдачей в 181 лошадиную силу. Ему альтернативой может стать двухлитровый мотор с отдачей в 245 лошадей. Оба силовых агрегата будут работать с коробкой автомат на 6 ступеней. Стоимость нового автомобиля пока держится в тайне.
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 Теги: Ford Kuga, особенности

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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