Раздел: Авто
Стали известны особенности обновлённого Ford Kuga
Паркетник получил затемнённую головную оптику.
Сегодня состоялся официальный дебют Ford Kuga в рестайлинговой модификации. Первые же фотографии новинки опубликовал в сети один из Китайских профильных изданий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на daily motor.
Как оказалось, паркетник получил затемнённую головную оптику, обновлённую радиаторную решётку и изящные вставки из хромированного материала на бамперах, багажнике и молдингах.
В интерьере присутствует светлая цветовая гамма. Кожаная обивка сидений выгодно подчёркивает стилистику в оформлении. Изюминкой передней панели стал сенсорный экран вертикальной ориентации с достаточно большой диагональю.
Читайте также: Фотошпионы засняли гибридную версию кроссовера Ford Kuga
Под капотом рестайлингового кроссовера может стоять полуторалитровый мотор на бензине с отдачей в 181 лошадиную силу. Ему альтернативой может стать двухлитровый мотор с отдачей в 245 лошадей. Оба силовых агрегата будут работать с коробкой автомат на 6 ступеней. Стоимость нового автомобиля пока держится в тайне.
Сегодня состоялся официальный дебют Ford Kuga в рестайлинговой модификации. Первые же фотографии новинки опубликовал в сети один из Китайских профильных изданий.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на daily motor.
Как оказалось, паркетник получил затемнённую головную оптику, обновлённую радиаторную решётку и изящные вставки из хромированного материала на бамперах, багажнике и молдингах.
В интерьере присутствует светлая цветовая гамма. Кожаная обивка сидений выгодно подчёркивает стилистику в оформлении. Изюминкой передней панели стал сенсорный экран вертикальной ориентации с достаточно большой диагональю.
Читайте также: Фотошпионы засняли гибридную версию кроссовера Ford Kuga
Под капотом рестайлингового кроссовера может стоять полуторалитровый мотор на бензине с отдачей в 181 лошадиную силу. Ему альтернативой может стать двухлитровый мотор с отдачей в 245 лошадей. Оба силовых агрегата будут работать с коробкой автомат на 6 ступеней. Стоимость нового автомобиля пока держится в тайне.
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