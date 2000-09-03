Раздел: Авто
В Китае будут печатать электрокары на 3D-принтерах
Ежедневные объемы производства составят более 10 тысяч авто.
На современном заводе в Китае будут изготавливать детали на 3D-принтерах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компании WE Solutions и Shanghai Alliance Investment построят совместный завод, на котором планируется создавать детали для электрокаров посредством 3D-принтеров. Планируется, что на предприятии будет собираться более 10 000 автомобилей в год.
Отметим, что в китайские автолюбители активно покупают электрические машины, так как правительство Поднебесной намерено постепенно завершить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В прошлом году более 50% продаж электромобилей по всему миру пришлось именно на рынок Поднебесной.
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По прогнозам экспертов, к 2025 году доля Китая на рынке электрокаров будет составлять 53%.
На современном заводе в Китае будут изготавливать детали на 3D-принтерах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компании WE Solutions и Shanghai Alliance Investment построят совместный завод, на котором планируется создавать детали для электрокаров посредством 3D-принтеров. Планируется, что на предприятии будет собираться более 10 000 автомобилей в год.
Отметим, что в китайские автолюбители активно покупают электрические машины, так как правительство Поднебесной намерено постепенно завершить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В прошлом году более 50% продаж электромобилей по всему миру пришлось именно на рынок Поднебесной.
Читайте также: В Британии мужчина создал "приют" для брошенных авто Skoda
По прогнозам экспертов, к 2025 году доля Китая на рынке электрокаров будет составлять 53%.
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