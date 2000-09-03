В Китае будут печатать электрокары на 3D-принтерах

Ежедневные объемы производства составят более 10 тысяч авто.



На современном заводе в Китае будут изготавливать детали на 3D-принтерах, сообщает



Компании WE Solutions и Shanghai Alliance Investment построят совместный завод, на котором планируется создавать детали для электрокаров посредством 3D-принтеров. Планируется, что на предприятии будет собираться более 10 000 автомобилей в год.



Отметим, что в китайские автолюбители активно покупают электрические машины, так как правительство Поднебесной намерено постепенно завершить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В прошлом году более 50% продаж электромобилей по всему миру пришлось именно на рынок Поднебесной.



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По прогнозам экспертов, к 2025 году доля Китая на рынке электрокаров будет составлять 53%. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На современном заводе в Китае будут изготавливать детали на 3D-принтерах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream Компании WE Solutions и Shanghai Alliance Investment построят совместный завод, на котором планируется создавать детали для электрокаров посредством 3D-принтеров. Планируется, что на предприятии будет собираться более 10 000 автомобилей в год.Отметим, что в китайские автолюбители активно покупают электрические машины, так как правительство Поднебесной намерено постепенно завершить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В прошлом году более 50% продаж электромобилей по всему миру пришлось именно на рынок Поднебесной.По прогнозам экспертов, к 2025 году доля Китая на рынке электрокаров будет составлять 53%.



