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Раздел: Авто  
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В Китае будут печатать электрокары на 3D-принтерах

В Китае будут печатать электрокары на 3D-принтерах Ежедневные объемы производства составят более 10 тысяч авто.

На современном заводе в Китае будут изготавливать детали на 3D-принтерах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Компании WE Solutions и Shanghai Alliance Investment построят совместный завод, на котором планируется создавать детали для электрокаров посредством 3D-принтеров. Планируется, что на предприятии будет собираться более 10 000 автомобилей в год.

Отметим, что в китайские автолюбители активно покупают электрические машины, так как правительство Поднебесной намерено постепенно завершить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В прошлом году более 50% продаж электромобилей по всему миру пришлось именно на рынок Поднебесной.

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По прогнозам экспертов, к 2025 году доля Китая на рынке электрокаров будет составлять 53%.
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 Теги: Китай, производство

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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