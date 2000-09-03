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Раздел: Авто  
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Эти советы помогут продлить срок службы автомобильных шин

Эти советы помогут продлить срок службы автомобильных шин Существуют простые способы понижения износа резины.

Автомобильные шины очень легко могут получить повреждения. Поэтому эксперты обнародовали несколько рекомендаций, которые позволяют дольше сохранить работоспособность шин и позволят не тратить лишние деньги на их покупку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.

Отмечается, что зимнюю резину для автомобилей выгоднее покупать летом, тогда как летнюю - зимой. Дилеры предлагают большие скидки, чтобы избавиться от залежалого товара. Очень часто случается ситуация, когда водители покупают шины, которые подходят им по цене или те покрышки, которые хорошо разрекламированы. Но новые шины от старых отличаются только ценой, поэтому специалисты не советуют переплачивать.

Рисунок протектора шин позволяет приобрести покрышки различных свойств. «Липучки» дают шинам хорошее сцепление, однако из-за этого они быстро изнашиваются. Экономическую резину сделали из недорого материала, но она обладает прочностью, что позволит послужить дольше, хотя и уменьшит маневренность на поворотах.

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Также известно, что накачанные шины существенно повышают расход топлива и ухудшают динамические свойства. Это приводит к тому, что многие водители сильно перекачивают шины. Колесо может иметь большие нагрузки и при высокой температуре потенциально взрывоопасные покрышки. Если же обнаружена деформация, то стоит просто поехать на автосервис, где ее устранят, и это будет дешевле, чем менять покрышку.
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 Теги: шины, советы

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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