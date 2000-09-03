» » Илон Маск показал, как собирают автомобили Tesla
Раздел: Авто  
0

Илон Маск показал, как собирают автомобили Tesla

Илон Маск показал, как собирают автомобили Tesla Глава компании провел экскурсию по заводу.

СЕО компании Tesla Илон Маск устроил экскурсию по своему предприятию. Как заметили журналисты, производство здесь максимально автоматизировано, также задействован искусственный интеллект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

При этом каждый автомобиль Tesla шлифуют вручную, после чего его отправляют в малярный цех. Далее осуществляется покраска, сушка, установка окон и внутренняя отделка.

Читайте также: Эти советы помогут продлить срок службы автомобильных шин

"На протяжении всей экскурсии внимание привлекает грамотно выстроенный рабочий процесс. Вот, что такое действительно высокотехнологичное производство: ни шума, ни суеты – только производительность и результат", – пишут СМИ.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Илон Маск, Tesla

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     77
     0

Похожие новости по теме

Илон Маск рассказал о бюджетном авто Tesla Илон Маск рассказал о бюджетном авто Tesla

О таких планах рассказал журналистам шеф американской компании Tesla Илон Маск.

Илон Маск сделал крупное вложение в акции Tesla Илон Маск сделал крупное вложение в акции Tesla

Само решение очень необычно для предпринимателей.

Илон Маск рассказал о новом кроссовере Tesla Model Y Илон Маск рассказал о новом кроссовере Tesla Model Y

Собирать электро-кроссовер будут в Китае.

Илон Маск показал автомобиль, который запустят на Марс Илон Маск показал автомобиль, который запустят на Марс

Илон Маск показал фото автомобиля, который он намерен отправить на Марс.

Tesla Motors провела презентацию своего нового автомобиля Tesla Motors провела презентацию своего нового автомобиля

Прототип седана представил глава компании Илон Маск.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх