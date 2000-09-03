Раздел: Авто
Илон Маск показал, как собирают автомобили Tesla
Глава компании провел экскурсию по заводу.
СЕО компании Tesla Илон Маск устроил экскурсию по своему предприятию. Как заметили журналисты, производство здесь максимально автоматизировано, также задействован искусственный интеллект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
При этом каждый автомобиль Tesla шлифуют вручную, после чего его отправляют в малярный цех. Далее осуществляется покраска, сушка, установка окон и внутренняя отделка.
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"На протяжении всей экскурсии внимание привлекает грамотно выстроенный рабочий процесс. Вот, что такое действительно высокотехнологичное производство: ни шума, ни суеты – только производительность и результат", – пишут СМИ.
СЕО компании Tesla Илон Маск устроил экскурсию по своему предприятию. Как заметили журналисты, производство здесь максимально автоматизировано, также задействован искусственный интеллект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
При этом каждый автомобиль Tesla шлифуют вручную, после чего его отправляют в малярный цех. Далее осуществляется покраска, сушка, установка окон и внутренняя отделка.
Читайте также: Эти советы помогут продлить срок службы автомобильных шин
"На протяжении всей экскурсии внимание привлекает грамотно выстроенный рабочий процесс. Вот, что такое действительно высокотехнологичное производство: ни шума, ни суеты – только производительность и результат", – пишут СМИ.
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