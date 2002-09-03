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Раздел: Авто  
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Новый Cadillac получил элитную версию

Новый Cadillac получил элитную версию Компания усовершенствовала внедорожник 2018 года.

По сравнению с предшественником новика элитней, получив изменения как во внешности, так и в оснащении. Экстерьер внедорожника выделяется светодиодной оптикой и новыми колесными дисками размерностью 20-22 дюйма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В списке опций теперь имеется передовая мультимедийная система, фирменные дорожные ассистенты и новый круиз-контроль. Новый Cadillac Escalade, вероятно, получит 6,2-литровый двигатель V8 мощностью 409 лошадиных сил. Пару агрегату составит 10-скоростная автоматическая трансмиссия.

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Дизайн салона внедорожника не изменился - в компании отмечают, что нареканий у клиентов к нему нет. Основной упор автопроизводитель сделал на новые технические решения и опции.
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 Теги: Cadillac Escalade, обновление

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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