Раздел: Авто
Названы самые безопасные машины текущего года
Рейтинг составлен по результатам краш-тестов.
Чтобы не говорили, а безопасность автомобиля является одним из самых важных показателей при его выборе. Эксперты провели анализ и составили ТОП-5 самых безопасных автомобилей 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Золото досталось автомобилю Toyota Camry последнего поколения в кузове седан бизнес-класса. Об этом говорит краш-тест от NHTSA, в котором автомобиль показал отличные результаты. К этому добавьте звание лучшего среднеразмерного седана и отличные показатели цена/качество. Camry снабжена всеми передовыми системами безопасности, многие из которых установлены уже в базовой комплектации.
Серебро досталось еще одному «японцу» – Mazda CX-9. Хоть автомобиль и является самым дорогим в этом ТОПе, получил максимум звезд на том же краш-тесте.
Бронзу получил Subaru WRX 2018 модельного года. В нем собраны передовые системы безопасности, такие как: удержание рядности движения, предупреждение столкновения спереди, экстренное торможение, ACC и телематика безопасности, и к этому всему добавьте фирменную систему Subaru Starlink.
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Четвертое и пятое места достались Kia Optima и MINI Cooper Countryman.
Чтобы не говорили, а безопасность автомобиля является одним из самых важных показателей при его выборе. Эксперты провели анализ и составили ТОП-5 самых безопасных автомобилей 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Золото досталось автомобилю Toyota Camry последнего поколения в кузове седан бизнес-класса. Об этом говорит краш-тест от NHTSA, в котором автомобиль показал отличные результаты. К этому добавьте звание лучшего среднеразмерного седана и отличные показатели цена/качество. Camry снабжена всеми передовыми системами безопасности, многие из которых установлены уже в базовой комплектации.
Серебро досталось еще одному «японцу» – Mazda CX-9. Хоть автомобиль и является самым дорогим в этом ТОПе, получил максимум звезд на том же краш-тесте.
Бронзу получил Subaru WRX 2018 модельного года. В нем собраны передовые системы безопасности, такие как: удержание рядности движения, предупреждение столкновения спереди, экстренное торможение, ACC и телематика безопасности, и к этому всему добавьте фирменную систему Subaru Starlink.
Читайте также: Новый Cadillac получил элитную версию
Четвертое и пятое места достались Kia Optima и MINI Cooper Countryman.
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