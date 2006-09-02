Внедорожник Jeep продемонстрировал стремительный дрифт

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Jeep показал самый дорогой Grand Cherokee Это действительно самый мощный и самый быстрый внедорожник в мире

Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире Первый публичный показ новинки состоится в середине апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Jeep официально представил 707-сильный внедорожник Grand Cherokee Внедорожник массой почти 2.5 тонны разгоняется с места до 97 км/ч за 3.5 секунды.

Первые изображения нового Jeep Grand Cherokee Такой агрегат способен генерировать завидные 707 лошадиных сил.