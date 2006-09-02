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Раздел: Авто  
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Внедорожник Jeep продемонстрировал стремительный дрифт

Внедорожник Jeep продемонстрировал стремительный дрифт В ролике автомобиль ездит боком по полю в дождь.

На YouTube-канале Outchea Racing опубликовано видео с «пончиками» в исполнении брутального внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Действие происходит в дождь на поле, очевидно, расположенном вблизи или на территории некой фермы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Под капотом Jeep Grand Cherokee Trackhawk установлен 6,2-литровый двигатель Hemi V8 c механическим нагнетателем.

Отдача агрегата, совмещенного с восьмидиапазонным «автоматом», составляет 717 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента.

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С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 3,7 секунды. Его максимальная скорость - 290 километров в час.

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 Теги: Jeep, дрифт

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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