Раздел: Авто
BMW показала новый родстер Z4
Компания BMW запустила в Сеть серию видеороликов, на которых можно увидеть Z4 в движении.
Ранее родстер уже был представлен публике, но в одной конкретной версии - First Edition. Теперь на видео можно рассмотреть машину в динамике и познакомиться с интерьером. В нём впервые появился дисплей, проецируемый на стекло, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
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Автомобиль создан на той же самой платформе, что и новая «Тойота Супра».
Ранее родстер уже был представлен публике, но в одной конкретной версии - First Edition. Теперь на видео можно рассмотреть машину в динамике и познакомиться с интерьером. В нём впервые появился дисплей, проецируемый на стекло, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Читайте также: Новый родстер от Mazda: мощь, помноженная на грацию
Автомобиль создан на той же самой платформе, что и новая «Тойота Супра».
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