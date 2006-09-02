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Раздел: Авто  
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BMW показала новый родстер Z4

BMW показала новый родстер Z4Компания BMW запустила в Сеть серию видеороликов, на которых можно увидеть Z4 в движении.

Ранее родстер уже был представлен публике, но в одной конкретной версии - First Edition. Теперь на видео можно рассмотреть машину в динамике и познакомиться с интерьером. В нём впервые появился дисплей, проецируемый на стекло, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

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Автомобиль создан на той же самой платформе, что и новая «Тойота Супра».

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 Теги: BMW, Z4, родстер

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Сегодня, 10:27 » Автор: Алена Шимко
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