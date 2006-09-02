Раздел: Авто
В Сети показали фото нового кроссовера Hyundai
Корейская марка продолжит расширять свою кросс-линейку.
Снимки с тестов кроссовера Hyundai были сделаны в Китае, их опубликовало местное издание Autohome. На фото мы видим прототип – в качестве «мула» использован Hyundai ix35 последней генерации, который вышел на «поднебесный» рынок осенью прошлого года (эта модель доступна только в КНР). Кузов «тридцать пятого» растянут - это дает основание предполагать, что Хёндэ готовит к премьере семиместный SUV. У самого ix35 трехрядной версии не будет, так что, скорее всего, кросс будут позиционировать как совершенно новую модель, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Кстати, вместе с прототипом катается серийный трехрядный кроссовер Kia KX7, который тоже можно купить только в Поднебесной. Не исключено, что «паркетник» Kia окажется ближайшим «родственником» будущего вседорожника Hyundai. Хотя, возможно, KX7 просто используется в качестве автомобиля сопровождения.
Напомним, «семерка» Kia построена на базе последнего Sorento, ее производят в Китае. Длина Kia KX7 равна 4 730 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 690 мм, колесная база – 2 700 мм. Глобальный Соренто длиннее на 70 мм, а расстояние между осями у него составляет 2 780 мм, остальные габариты те же, что и у китайского кроссовера.
KX7 предлагается с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 GDI (163 л.с., 203 Нм) и 2.4 GDI (188 л.с., 241 Нм), а также с «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (241 л.с., 353 Нм). Кроссовер с атмосферными моторами доступен только в переднеприводном исполнении, для модели с турбированным двигателем предусмотрен полный привод (с многодисковой муфтой подключения задней оси). Цена – от 179 800 юаней (около 26 300 долларов по актуальному курсу). Кстати, в Китае продают и Kia Sorento нового поколения, его поставляют из Кореи со 185-сильной «турбочетверкой» 2.0 и тем же «атмосферником» 2.4 GDI, цена – от 226 800 юаней (примерно 33 200 долларов).
«Паркетник» Hyundai ix35 второй генерации (4 435/1 850/1 680 мм, колесная база – 2 640 мм) создан на платформе предшественника. На данный момент кроссовер оснащается двухлитровым мотором с отдачей в 160 л.с. (193 Нм), привод – передний или полный. Скоро на «поднебесный» рынок должен выйти кросс со 140-сильным турбодвигателем 1.4 T-GDI. Выпуск ix35 также налажен в Китае, цена – от 119 900 юаней (около 17 600).
Между тем в Поднебесной еще доступен кроссовер Hyundai Tucson, хотя именно эта модель и вытеснила ранее ix35 с глобального рынка. На днях дебютировала рестайлинговая версия китайского Tucson – «их» кросс обновился совсем не так, как Туссан, представленных в других странах.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового кроссовера Hyundai
Что же касается нового кросса Хёндэ, пойманного папарацци, то он, вероятно, все же не выберется за пределы Китая. Впрочем, компания готовит к премьере несколько других глобальных SUV, среди них – компактный бюджетный «паркетник» и флагманский внедорожник, который, по слухам, поступит в продажу под именем Palisade.
Снимки с тестов кроссовера Hyundai были сделаны в Китае, их опубликовало местное издание Autohome. На фото мы видим прототип – в качестве «мула» использован Hyundai ix35 последней генерации, который вышел на «поднебесный» рынок осенью прошлого года (эта модель доступна только в КНР). Кузов «тридцать пятого» растянут - это дает основание предполагать, что Хёндэ готовит к премьере семиместный SUV. У самого ix35 трехрядной версии не будет, так что, скорее всего, кросс будут позиционировать как совершенно новую модель, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Кстати, вместе с прототипом катается серийный трехрядный кроссовер Kia KX7, который тоже можно купить только в Поднебесной. Не исключено, что «паркетник» Kia окажется ближайшим «родственником» будущего вседорожника Hyundai. Хотя, возможно, KX7 просто используется в качестве автомобиля сопровождения.
Напомним, «семерка» Kia построена на базе последнего Sorento, ее производят в Китае. Длина Kia KX7 равна 4 730 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 690 мм, колесная база – 2 700 мм. Глобальный Соренто длиннее на 70 мм, а расстояние между осями у него составляет 2 780 мм, остальные габариты те же, что и у китайского кроссовера.
KX7 предлагается с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 GDI (163 л.с., 203 Нм) и 2.4 GDI (188 л.с., 241 Нм), а также с «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (241 л.с., 353 Нм). Кроссовер с атмосферными моторами доступен только в переднеприводном исполнении, для модели с турбированным двигателем предусмотрен полный привод (с многодисковой муфтой подключения задней оси). Цена – от 179 800 юаней (около 26 300 долларов по актуальному курсу). Кстати, в Китае продают и Kia Sorento нового поколения, его поставляют из Кореи со 185-сильной «турбочетверкой» 2.0 и тем же «атмосферником» 2.4 GDI, цена – от 226 800 юаней (примерно 33 200 долларов).
«Паркетник» Hyundai ix35 второй генерации (4 435/1 850/1 680 мм, колесная база – 2 640 мм) создан на платформе предшественника. На данный момент кроссовер оснащается двухлитровым мотором с отдачей в 160 л.с. (193 Нм), привод – передний или полный. Скоро на «поднебесный» рынок должен выйти кросс со 140-сильным турбодвигателем 1.4 T-GDI. Выпуск ix35 также налажен в Китае, цена – от 119 900 юаней (около 17 600).
Между тем в Поднебесной еще доступен кроссовер Hyundai Tucson, хотя именно эта модель и вытеснила ранее ix35 с глобального рынка. На днях дебютировала рестайлинговая версия китайского Tucson – «их» кросс обновился совсем не так, как Туссан, представленных в других странах.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового кроссовера Hyundai
Что же касается нового кросса Хёндэ, пойманного папарацци, то он, вероятно, все же не выберется за пределы Китая. Впрочем, компания готовит к премьере несколько других глобальных SUV, среди них – компактный бюджетный «паркетник» и флагманский внедорожник, который, по слухам, поступит в продажу под именем Palisade.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
327
0
Также советуем посмотреть
- Стартуют самые масштабные в Украине международные военные учения
- Восени Росія буде тиснути на Україну
- Сеть насмешил конфуз на школьной линейке в России
- Убийство Захарченко: маски сброшены
- В Украине открыли 25 новых и полностью модернизированных школ
- Новый хит: в соцсетях «примерили» на Путина парик Кобзона
- Драматические месяцы для России и США
- Свежая фотка Путина дала повод для насмешек
- Захарченко: у «безымянного» кафе
- На Донбассе за сутки ранены четверо военных
- Строительные ляпы, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные фейлы людей, решивших заказать вещи в Интернете
- Смешные «акции», которые можно встретить в магазинах и супермаркетах
- Веселые свадебные фотки, которые будет стыдно показать детям
- Забавные доказательства того, что время не властно над некоторыми вещами
- Прикольные комментарии от людей, обожающих иронию
- Смеемся до упаду: лучшие анекдоты на вечер воскресенья
- В зоопарке Киева показали, как бегемотиха занимается «фитнесом»
- Конфуз дня: в России изобразили Месси на памятнике советским футболистам
- РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко
- Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке
- Уфологи разглядели на Луне странные существа
- Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни
- Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
Оставьте свой комментарий