» » В Сети показали фото нового кроссовера Hyundai
Раздел: Авто  
0

В Сети показали фото нового кроссовера Hyundai

В Сети показали фото нового кроссовера HyundaiКорейская марка продолжит расширять свою кросс-линейку.

Снимки с тестов кроссовера Hyundai были сделаны в Китае, их опубликовало местное издание Autohome. На фото мы видим прототип – в качестве «мула» использован Hyundai ix35 последней генерации, который вышел на «поднебесный» рынок осенью прошлого года (эта модель доступна только в КНР). Кузов «тридцать пятого» растянут - это дает основание предполагать, что Хёндэ готовит к премьере семиместный SUV. У самого ix35 трехрядной версии не будет, так что, скорее всего, кросс будут позиционировать как совершенно новую модель, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Кстати, вместе с прототипом катается серийный трехрядный кроссовер Kia KX7, который тоже можно купить только в Поднебесной. Не исключено, что «паркетник» Kia окажется ближайшим «родственником» будущего вседорожника Hyundai. Хотя, возможно, KX7 просто используется в качестве автомобиля сопровождения.

Напомним, «семерка» Kia построена на базе последнего Sorento, ее производят в Китае. Длина Kia KX7 равна 4 730 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 690 мм, колесная база – 2 700 мм. Глобальный Соренто длиннее на 70 мм, а расстояние между осями у него составляет 2 780 мм, остальные габариты те же, что и у китайского кроссовера.

KX7 предлагается с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 GDI (163 л.с., 203 Нм) и 2.4 GDI (188 л.с., 241 Нм), а также с «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (241 л.с., 353 Нм). Кроссовер с атмосферными моторами доступен только в переднеприводном исполнении, для модели с турбированным двигателем предусмотрен полный привод (с многодисковой муфтой подключения задней оси). Цена – от 179 800 юаней (около 26 300 долларов по актуальному курсу). Кстати, в Китае продают и Kia Sorento нового поколения, его поставляют из Кореи со 185-сильной «турбочетверкой» 2.0 и тем же «атмосферником» 2.4 GDI, цена – от 226 800 юаней (примерно 33 200 долларов).

«Паркетник» Hyundai ix35 второй генерации (4 435/1 850/1 680 мм, колесная база – 2 640 мм) создан на платформе предшественника. На данный момент кроссовер оснащается двухлитровым мотором с отдачей в 160 л.с. (193 Нм), привод – передний или полный. Скоро на «поднебесный» рынок должен выйти кросс со 140-сильным турбодвигателем 1.4 T-GDI. Выпуск ix35 также налажен в Китае, цена – от 119 900 юаней (около 17 600).

Между тем в Поднебесной еще доступен кроссовер Hyundai Tucson, хотя именно эта модель и вытеснила ранее ix35 с глобального рынка. На днях дебютировала рестайлинговая версия китайского Tucson – «их» кросс обновился совсем не так, как Туссан, представленных в других странах.

Читайте также: Рассекречен дизайн нового кроссовера Hyundai

Что же касается нового кросса Хёндэ, пойманного папарацци, то он, вероятно, все же не выберется за пределы Китая. Впрочем, компания готовит к премьере несколько других глобальных SUV, среди них – компактный бюджетный «паркетник» и флагманский внедорожник, который, по слухам, поступит в продажу под именем Palisade.
В Сети показали фото нового кроссовера Hyundai
В Сети показали фото нового кроссовера Hyundai
В Сети показали фото нового кроссовера Hyundai
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Hyundai, кроссовер, тесты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:52 » Автор: Алена Шимко
     327
     0

Похожие новости по теме

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Новый бюджетный кроссовер Hyundai "засекли" на тестах

Появились шпионские фото компактного «паркетника» корейской марки.

Hyundai показала фотографии нового Tucson Hyundai показала фотографии нового Tucson

Появились фотографии рестайлингового «паркетника» Tucson, предназначенного для китайского рынка.

Hyundai начала принимать заказы на новую модель ix35 Hyundai начала принимать заказы на новую модель ix35

Мощность автомобиля составляет 140 лошадиных сил.

Дизайн серийного Hyundai Encino выполнен в стиле нового ix35 Дизайн серийного Hyundai Encino выполнен в стиле нового ix35

В отличие от европейской версии китайская модель получит решётку радиатора с горизонтальными планками в стилистике нового Hyundai ix35.

Опубликованы первые фото нового кроссовера Hyundai Опубликованы первые фото нового кроссовера Hyundai

Hyundai показала новый водородный паркетник.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх