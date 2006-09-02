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Раздел: Авто  
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Названа дата презентации долгожданного Tesla Roadster

Названа дата презентации долгожданного Tesla RoadsterПроизводитель выслал пригласительные особенным владельцам электрокаров.

Согласно тем снимкам, которые размещены в рекламной брошюре видно, что профиль автомобиля стал гораздо ниже и изящнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Официальная презентация состоится 5 сентября, это запланировано сделать перед открытием выставки.

Изначально информация о новом автомобиле Tesla Roadster появилась ещё в ноябре 2017 года. В тот момент проходила презентация в Калифорнии.

Производитель заявил, что новая Тесла появится на всех дорогах только в 2020 году. Планируется выпустить первые 1000 экземпляров по цене 250000 долларов.

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Предварительные заказы производитель уже принимает для того, чтобы самые яростные поклонники смогли обзавестись новой Теслой одними из первых.
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 Теги: Tesla Roadster, дата выхода

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Сегодня, 17:54 » Автор: Алена Шимко
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