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Раздел: Авто  
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Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар

Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокарДля автомобиля даже предусмотрена новая светотехника.

Субкомпактный родстер Honda S660 получил стайлинг-кит под названием Neo Classic, который полностью меняет внешность машины. Дизайн элементов экстерьера сделан в стилистике спортивных автомобилей «Хонды» образца 1960-х годов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Ранее для модели S660 свои доработки показало ателье Liberty Walk - их оценили в половину стоимости самой машины. Также для родстера есть «официальный» тюнинг от фирмы Mugen.

Новые кузовные панели выполнены из пластика, армированного стекловолокном, не нуждаются в дополнительной покраске и рассчитаны на заводские точки крепления. С таким набором в экстерьере будет заменено все, кроме дверей и крыши. Для автомобиля даже предусмотрена новая светотехника, которая тоже входит в комплект.

Стоимость стайлинг-кита 1 296 000 иен. К первым ста наборам будет прилагаться металлическая табличка с индивидуальным номером. Комплекты будут продаваться в Японии через официальных дилеров.

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Изменение технической начинки родстера Honda S660 не предусмотрено. Машина оснащается 660-кубовым двигателем мощностью 64 лошадиные силы, который может работать в паре с «механикой» или вариатором. Такой автомобиль обойдется в Японии почти в два миллиона иен.

Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар
Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар
Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар
Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар

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 Теги: Honda, ретрокар, родстер

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Сегодня, 20:48 » Автор: Едгар Букмирза
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