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Раздел: Авто  
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Началось производство первого электрического кроссовера Audi

Началось производство первого электрического кроссовера AudiОсобенностью Audi e-tron стала особая система рекуперации энергии.

На заводе Audi, расположенном в бельгийской коммуне Ворст, стартовало серийное производство электрического кроссовера e-tron. Первым с конвейера сошел вседорожник в красном цвете, называющемся Misano Red. Публичная презентация новинки состоится 17 сентября в Сан-Франциско.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Первый «батарейный» Audi оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача может кратковременно повышаться до 408 сил. На одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров и полностью восполнять запас энергии за 30 минут (при использовании станций скоростной зарядки).

Особенностью Audi e-tron стала особая система рекуперации энергии, которая обеспечивает до 30 процентов запаса хода. При этом уровень рекуперации можно выбирать с помощью подрулевых переключателей: в наименее интенсивном тормозной момент при движении накатом отсутствует, в максимальном - электрокар начинает интенсивно замедляться при сбросе газа.

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Помимо этого, e-tron - первый серийный автомобиль, для которого в качестве опции предложат виртуальные боковые зеркала - камеры, картинка с которых транслируется на OLED-дисплеи, установленные чуть ниже боковых стекол.
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 Теги: Audi, электрический кроссовер

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Сегодня, 22:00 » Автор: Едгар Букмирза
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