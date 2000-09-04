Раздел: Авто
Mercedes показал кроссовер EQC
Производство модели наладят в Бремене в следующем году.
Mercedes-Benz опубликовал очередной – и, очевидно, финальный – видеотизер кроссовера EQC. В последнем ролике из действительно нового показан профиль серийного электромобиля, кроме того, он позволяет более детально рассмотреть отдельные элементы экстерьера и интерьера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Премьера Mercedes EQC состоится уже завтра, 4 сентября, на мероприятии me Convention в Стокгольме. Производство модели наладят в Бремене в следующем году. Спецификации товарной версии кроссовера по-прежнему держатся в секрете, но ожидается, что они будут приблизительно соответствовать характеристикам позапрошлогоднего концепта Generation EQ.
Та машина имела два электромотора суммарной мощностью в 408 л.с. и батарею со скромной для премиум-бренда емкостью в 70 киловатт-часов. По старому циклу NEDC электромобиль должен проезхать на одном заряде 500 километров, по новому, более реалистичному WLTP – около 400 километров.
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Конкуренцию Mercedes EQC составят Jaguar I-Pace, который уже скоро появится на российском рынке, и BMW iX3, пока существующий только в виде концепта. Кроме того, через пару недель после премьеры EQC дебютирует электрический кроссовер Audi e-tron, однако последний по своим размерам значительно превосходит все вышеперечисленные модели.
Mercedes-Benz опубликовал очередной – и, очевидно, финальный – видеотизер кроссовера EQC. В последнем ролике из действительно нового показан профиль серийного электромобиля, кроме того, он позволяет более детально рассмотреть отдельные элементы экстерьера и интерьера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Премьера Mercedes EQC состоится уже завтра, 4 сентября, на мероприятии me Convention в Стокгольме. Производство модели наладят в Бремене в следующем году. Спецификации товарной версии кроссовера по-прежнему держатся в секрете, но ожидается, что они будут приблизительно соответствовать характеристикам позапрошлогоднего концепта Generation EQ.
Та машина имела два электромотора суммарной мощностью в 408 л.с. и батарею со скромной для премиум-бренда емкостью в 70 киловатт-часов. По старому циклу NEDC электромобиль должен проезхать на одном заряде 500 километров, по новому, более реалистичному WLTP – около 400 километров.
Читайте также: Ford показал самый миниатюрный кроссовер
Конкуренцию Mercedes EQC составят Jaguar I-Pace, который уже скоро появится на российском рынке, и BMW iX3, пока существующий только в виде концепта. Кроме того, через пару недель после премьеры EQC дебютирует электрический кроссовер Audi e-tron, однако последний по своим размерам значительно превосходит все вышеперечисленные модели.
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