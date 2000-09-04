Раздел: Авто
В Белоруссии выпустят автобус для африканских дорог
Новую модель МАЗ будут поставлять в страны Африки.
Минский автомобильный завод планирует разработать спецавтобус для стран Африки, который можно будет использовать на плохих дорогах, сообщили в пресс-службе предприятия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.
Там отметили, что конструкторам поставлена задача разработать пригородный автобус, который должен быть спроектирован с учетом особенностей африканского континента. Машина должна свободно ездить по разным дорогам, в том числе грунтовыv.
Автобус будет иметь высокий клиренс, иметь неприхотливый в эксплуатации двигатель и относительно простой салон. Учитывая климатические условия потенциального рынка, в нем будет установлен мощный кондиционер.
Читайте также: Внедорожник Jeep продемонстрировал стремительный дрифт
Ранее на предприятии в качестве эксперимента уже выпустили один автобус внедорожник для Африки - МАЗ-131020, который может использоваться там, где обычные автобусы проехать не в состоянии. Он создан на основе шасси грузового автомобиля, на крыше размещена площадка для багажа с лестницей, салон вмещает 65 пассажиров.
Минский автомобильный завод планирует разработать спецавтобус для стран Африки, который можно будет использовать на плохих дорогах, сообщили в пресс-службе предприятия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.
Там отметили, что конструкторам поставлена задача разработать пригородный автобус, который должен быть спроектирован с учетом особенностей африканского континента. Машина должна свободно ездить по разным дорогам, в том числе грунтовыv.
Автобус будет иметь высокий клиренс, иметь неприхотливый в эксплуатации двигатель и относительно простой салон. Учитывая климатические условия потенциального рынка, в нем будет установлен мощный кондиционер.
Читайте также: Внедорожник Jeep продемонстрировал стремительный дрифт
Ранее на предприятии в качестве эксперимента уже выпустили один автобус внедорожник для Африки - МАЗ-131020, который может использоваться там, где обычные автобусы проехать не в состоянии. Он создан на основе шасси грузового автомобиля, на крыше размещена площадка для багажа с лестницей, салон вмещает 65 пассажиров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
197
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, на которые стоит посмотреть дважды
- Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
- Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в забавных комиксах
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
- В Донецк прибыла «группа специалистов» из РФ для расследования убийства
- Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
- Почему Порошенко так ненавидят в Кремле
- На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист
- Медведчук – Гройсман: простая игра
Оставьте свой комментарий