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Раздел: Авто  
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В Белоруссии выпустят автобус для африканских дорог

В Белоруссии выпустят автобус для африканских дорог Новую модель МАЗ будут поставлять в страны Африки.

Минский автомобильный завод планирует разработать спецавтобус для стран Африки, который можно будет использовать на плохих дорогах, сообщили в пресс-службе предприятия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MMR.

Там отметили, что конструкторам поставлена ​​задача разработать пригородный автобус, который должен быть спроектирован с учетом особенностей африканского континента. Машина должна свободно ездить по разным дорогам, в том числе грунтовыv.

Автобус будет иметь высокий клиренс, иметь неприхотливый в эксплуатации двигатель и относительно простой салон. Учитывая климатические условия потенциального рынка, в нем будет установлен мощный кондиционер.

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Ранее на предприятии в качестве эксперимента уже выпустили один автобус внедорожник для Африки - МАЗ-131020, который может использоваться там, где обычные автобусы проехать не в состоянии. Он создан на основе шасси грузового автомобиля, на крыше размещена площадка для багажа с лестницей, салон вмещает 65 пассажиров.

В Белоруссии выпустят автобус для африканских дорог
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 Теги: МАЗ, Африка

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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